Bonos de $217 millones para casa propia en Colpensiones: así puedes participar en sorteo

La administradora pública del sistema pensional formalizó el inicio de una dinámica que busca premiar la constancia de sus ahorradores a través de incentivos económicos.

Esta iniciativa forma parte de la campaña Ahorrar es Ganar 2026, una estrategia enfocada en promover el ahorro continuo entre las personas afiliadas al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

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En esta edición, el fondo público dispuso un paquete compuesto por 1.002 premios en total, entre los cuales se destacan principalmente dos bonos de vivienda valorados en $217 millones de pesos colombianos cada uno.



Es importante que tengas claro que este dinero no corresponde a un subsidio gubernamental ni se entrega como efectivo de libre disposición.



El monto obtenido dentro del premio debe destinarse exclusivamente a la compra de casas o apartamentos, remodelación del inmueble o adquisición de equipamiento esencial para el hogar.

Asimismo, se trata de una actividad debidamente reglamentada, pues consiste en un sorteo vigilado y autorizado por Coljuegos, sujeto a los términos y condiciones estipulados por el fondo público.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el sorteo de bonos de vivienda de Colpensiones?

Para poder aplicar a uno de estos bonos de $217 millones de pesos, el requisito indispensable es estar inscrito como usuario activo en el programa BEPS de Colpensiones.

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Este mecanismo de cotización periódica fue diseñado por el Estado para auxiliar a aquellos ciudadanos colombianos que no cuentan con los ingresos suficientes para realizar aportes tradicionales al sistema pensional.

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Si deseas confirmar si cumples las condiciones básicas para formar parte de la modalidad BEPS y acceder a estos beneficios, debes verificar los siguientes tres parámetros generales de vinculación fijados por Colpensiones:

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Ciudadanía: Tener nacionalidad colombiana.

Tener nacionalidad colombiana. Edad : Ser mayor de edad.

: Ser mayor de edad. Ingresos mensuales: Percibir ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV), que para el año 2026 equivale a $1.750.905 pesos.

Estar formalmente registrado en este esquema de ahorro periódico te habilita para formar parte de la base de participantes que entran en la premiación de la institución pública.

¿Cómo saber si puedes aplicar y cuándo se realizará el sorteo de Colpensiones?

Si ya perteneces al programa BEPS y quieres verificar detalladamente si cumples con las condiciones específicas de la convocatoria, el trámite de consulta se realiza de forma 100% digital a través del canal institucional.

Para ello, debes ingresar al portal web oficial de Colpensiones y realizar los siguientes pasos dentro de la plataforma:

Ubica y presiona la opción 'Zona Informativa' en la página principal. Ingresa a la sección destinada a 'BEPS'. Haz clic sobre el apartado 'Sorteos BEPS' para desplegar toda la información correspondiente a las reglas de la rifa y el proceso de inscripción.

Respecto al cronograma oficial establecido por la entidad, el sorteo en el que se entregarán los dos bonos de vivienda de $217 millones se llevará a cabo el 21 de enero de 2027 en la ciudad de Bogotá.

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La jornada pública de premiación se desarrollará en el rango horario de las 9:00 a. m. a las 5:00 p. m., espacio en el cual se anunciará a los ganadores de este incentivo habitacional.

