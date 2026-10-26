Tijeretazo a 114 entidades del Estado: así queda mapa de recortes presupuestales

El Gobierno de Abelardo De La Espriella oficializó un recorte de 13,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026.

Esta medida se formalizó mediante el Decreto 1585 para hacer frente a las dificultades fiscales de Colombia, representando un ajuste equivalente al 0,7 % del producto interno bruto (PIB).

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Aunque meses atrás el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había anunciado un ajuste presupuestal inicial de 21,9 billones de pesos, el recorte concretado hasta el momento resultó ser menor.



Sin embargo, la cartera económica aclaró que mantiene abierta la posibilidad de realizar un segundo ajuste por 8,1 billones adicionales antes de que finalice el año.

Según informó el Ministerio de Hacienda a través de sus canales oficiales, este paso busca ajustar el gasto público a los ingresos reales de la Nación y reafirmar el compromiso del Ejecutivo con la austeridad.

¿Cómo afecta el Decreto 1585 al Presupuesto General de la Nación y a los contratos de prestación de servicios?

Para comprender en qué consiste esta reducción, debes saber que los 13,8 billones de pesos recortados se distribuyen en tres rubros principales dentro de las cuentas estatales:

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Gastos de funcionamiento: Se estableció una reducción de 3 billones de pesos (que en el detalle del decreto figura como $1,85 billones según análisis legislativos). Este rubro se recortará principalmente mediante la reducción de contratos de prestación de servicios e instituciones públicas, así como la eliminación de compras consideradas innecesarias. Servicio de la deuda: Se aprobaron aplazamientos por un monto de 4 billones de pesos. Inversión pública: Sufrirá una disminución de 6,8 billones de pesos (o $5,92 billones en las cuentas revisadas del decreto), correspondiente a recursos de contratos que ya no alcanzarían a ejecutarse durante el periodo fiscal.

Esta medida impacta de manera directa a miles de trabajadores independientes y contratistas del Estado, dado que las directrices gubernamentales ordenan reducir la contratación por prestación de servicios en las distintas dependencias públicas.

¿Cuáles son las entidades públicas con mayor reducción de presupuesto en Colombia?

El recorte fijado por el Ejecutivo afectará un total de 114 entidades públicas en todo el territorio nacional. Las reducciones varían según cada sector, pero existen instituciones donde el impacto monetario es sustancialmente más elevado.

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Si revisamos las cifras detalladas del ajuste presupuestal, el ranking de las entidades más impactadas queda configurado de la siguiente manera:

Instituto Nacional de Vías (Invías): Encabeza la lista con el mayor tijeretazo, sufriendo un recorte de $1,44 billones.

Encabeza la lista con el mayor tijeretazo, sufriendo un recorte de $1,44 billones. Aeronáutica Civil (Aerocivil): Presenta una reducción de $949.142 millones.

Presenta una reducción de $949.142 millones. Registraduría Nacional del Estado Civil: Su presupuesto disminuye en $775.000 millones.

Rama Judicia l: Tendrá un recorte de $696.496 millones.

l: Tendrá un recorte de $696.496 millones. Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): Registra una baja de $393.306 millones.

Registra una baja de $393.306 millones. Ministerio de Ambiente: Sufrirá una reducción de $369.569 millones.

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: Se le restarán $367.472 millones.

Se le restarán $367.472 millones. Ministerio del Interior: Ajustará sus finanzas con $274.639 millones menos.

Ajustará sus finanzas con $274.639 millones menos. Ministerio del Trabajo: Tendrá un recorte de $271.526 millones.

Tendrá un recorte de $271.526 millones. Fiscalía General de la Nación: Recibirá una disminución de $260.599 millones.

¿Por qué se generó alerta en el Congreso tras la oficialización del ajuste fiscal?

La expedición del Decreto 1585 no tardó en generar reacciones en el ámbito político. El senador Juan Caicedo, integrante del partido Centro Democrático, se pronunció públicamente para analizar el alcance de la norma expedida por el Ejecutivo.

A través de su cuenta en la red social X, el congresista celebró que se realicen recortes en los gastos de funcionamiento por $1,85 billones, cifra que según sus cálculos representa el 13,4 % del ajuste total.

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No obstante, Caicedo manifestó una profunda preocupación por la magnitud del recorte aplicado a los rubros de inversión pública, el cual asciende a $5,92 billones y equivale al 42,8 % del tijeretazo general.

El parlamentario sostuvo que el ajuste de cinturón debería recaer mayoritariamente en el funcionamiento del aparato estatal y no en los proyectos de inversión.

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Según argumentó, la inversión es el motor que hace crecer la economía, jalona el desarrollo y permite superar la pobreza en el país. Además, advirtió que actualmente en el Presupuesto General de la Nación existen 4,5 pesos destinados a funcionamiento por cada peso asignado a inversión.

Ante este panorama, el senador reiteró la propuesta de su bancada política de reducir como mínimo un 2 % del PIB en gastos de funcionamiento, lo cual equivaldría a un recorte de aproximadamente 40 billones de pesos.