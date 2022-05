Enfermedad de Lyme: Un mal que nos puede generar nuestra mascota

No cabe duda que los perros y las mascotas en general suelen llevar mucha alegría a la vida de quienes deciden disfrutar de su compañía. Sin embargo es importante tener en cuenta que tenerlas requiere de muchos cuidados más allá de simplemente alimentarlas. Y es que los perros por ejemplo requieren de ciertas acciones de asepsia que permitirán que no se generen olores desagradables, o que contraigan garrapatas las cuales pueden resultar muy perjudiciales para ellos y para los humanos, ya que si no lo sabías, algunos de estos animalitos suelen ser portadores de bacterias que afectan la salud de las personas.

La 'enfermedad de Lyme' por ejemplo, es una patología que se genera por la picadura de garrapatas infectadas por una bacteria denominada 'Borrelia burgdorferi'. Las personas que son atacadas por este animalito, generalmente empiezan a presentar fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, y en algunos casos hasta se le inflamación de los ganglios linfáticos.

Publicidad

Dichos síntomas empiezan a presentarse a los 3 o 4 días de la picadura, y si estas afecciones no son tratadas a tiempo todo puede empezar a tornarse peor, pues esa simple picadura puede generar parálisis en el cuerpo, taquicardia, dolores musculares muy fuertes y en casos extremos, dificultad para hablar y entumecimiento total de las extremidades.

Publicidad

Es por eso que como método de prevención de esta enfermedad, los médicos recomiendan ser muy cuidadosos con el aseo y la salud de nuestras mascotas. Así como ser muy precavidos si vamos de paseo a lugares donde puedan haber garrapatas; usando repelente, camisas manga larga; secando la ropa en altas temperaturas y evitando pasar muchos días sin bañarse.