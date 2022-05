A Aida Victoria Merlano se le corrió la tanga y dejó ver donde no le entra el sol

Aida Victoria Merlano se volvió viral en las redes sociales debido a una serie de fotos que compartió con las que sus seguidores no la bajan de "diosa".

Por medio de su cuenta personal en Instagram , la hermosa barranquillera suele publicar todo tipo de contenidos y realizar la dinámica de preguntas y respuestas para tener una relación más cercana con sus fans.

Publicidad

Por ese motivo, ella decidió regalarle a sus seguidores tres fotos en las que está usando un diminuto traje de baño color rojo con el que dejó ver donde no le entra el sol, ya que a pesar de tener un bronceado espectacular, a Aida Victoria Merlano se le ve que tiene algunas marcas que le han dejado el broncearse con otro tipo de vestido de baño.

Sin embargo, esto no fue lo que se robó las miradas y por supuesto sus fans detallaron cada centímetro del tonificado cuerpo que tiene la joven de 22 años.

Publicidad

Junto a su posteo Aida Victoria escribió: "Cuando lo consigas, te aplaudirán los que antes se burlaban…".

Hasta el momento su posteo en Instagram, cuenta en la que la siguen más de tres millones de personas, tiene más de 300 mil me gusta y miles de comentarios como: "Me encanta 🔥", "El panticito se le moja y eso no es normal 😂", "Uffffff de infartooooo😍", "No antojes 😍", "Algún día me como esa fresa 🍓", "diosa", y muchos más.