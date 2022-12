A modelo rusa la comparan con Kim Kardashian, pero es más voluptuosa que ella

Anastasia Kvitko es una modelo rusa que enloquece a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram con sensuales fotografías. En casi todas, presumiendo de sus grandes curvas.

La joven nació en Kaliningrado, al oeste de Rusia, y al final de su adolescencia se mudó a Estados Unidos.

Por su exuberante figura suelen compararla con Kim Kardashian. Sin embargo, ella no lo ve de esa manera. "No me gusta que me comparen con ella porque está muy detrás de mí", expresa.

Estas son algunas de las candentes publicaciones con las que gana miles de corazones rojos:

