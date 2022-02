Ana Karina Soto revela detalles sobre la vez que filtraron un comprometedor video suyo

A raíz del lamentable episodio que vivió en los últimos días, en el que unos hackers accedieron a las cámaras de seguridad de su hogar y extrajeron videos privados de ella y su familia, Ana Karina Soto abrió un espacio muy personal en su Instagram y habló sobre el ciberacoso que sufrió en años anteriores.

En compañía de Alejandro Aguilar, su esposo, la presentadora abordó en un en vivo que realizó por medio de la plataforma digital mencionada anteriormente, un acontecimiento en especial que marcó por completo su vida y que tiene que ver con una expareja sentimental.

Publicidad

En dicho live, la también productora de cine y oriunda de Ocaña, Norte de Santander, abrió su corazón luego de que Aguilar le preguntara acerca de una comprometedora grabación suya, esto con el fin de promover su campaña 'El ciberacoso es violencia' y concientizar a las personas.

Publicidad

"Yo sé lo que te pasó y nunca se aclaró. Jamás se dijo. Y siento que estás en un momento maravilloso de tu vida y ahora te noto con mucha fuerza . En ese momento de tu vida quizás no. ¿Qué pasó, amor? Yo quiero saber", dijo el actor.

Enseguida, Ana Karina tomó las riendas del asunto con suma valentía y contó que, para esa época, conllevaba una relación seria de 10 meses con dicha persona que la irrespetó, cuya identidad no fue revelada.

Publicidad

"Uno se siente en la tranquilidad de tomarse unos tragos, estábamos en un momento de intimidad y él me grabó sin ninguna autorización de mi parte (...) Esta persona que me grabó está como el presunto responsable, porque era el único que tenía ese material", señaló Soto.

Publicidad

"Cuando ya habíamos terminado la relación, él me hizo saber que tenía esas imágenes y que, si no hacía algo, entonces las iba a publicar" agregando por último que, cuando salió a la luz el clip, ´"él siempre se mantuvo en que no tenía idea de cómo se había publicado eso", de acuerdo con las declaraciones de la presentadora: