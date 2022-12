Aura Cristina Geithner subió video bailando, pero dicen que se mueve más la fila para echar gasolina

La hermosa Aura Cristina Geithner tiene un cuerpo de diosa y así lo demostró sacando su esbelta figura a la piscina. La colombiana se puso un traje de baño de dos piezas con tela estampadas de pepitas y dejó a todos con la boca abierta en redes sociales.

Sin embargo, en unos de los videos que subió aparece bailando con el bikini y un gran pareo, pero le dijeron que le falta moverse más. No obstante, otros halagaron su figurón a los 54 años.

Publicidad

"Muy linda y todo pero se mueven más las filas para comprar gasolina", "Muy bella ya quisiera mas de una llegar a esa edad con ese cuerpazo", "Lastima que uno no tega plata para poder invitarte algo", le dijeron algunos en los comentarios.

Aura Cristina también grabó videos usando el audio de TikTok de una mexicana de fondo en la que destaca cualidades de un mujerón: "O sea, no mames. Trabajas, eres independiente, no vistes mal, tienes planes a futuro, estás hermosa, eres un pinche mujerón, inteligente, respetuosa, responsable, divertida, extrovertida, o sea nomames. Quien no valore todo eso en su vida no merece tenerte, o sea no mames mija, ponte ver&%", decía.