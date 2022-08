Britney Spears enciende las redes sociales con baile en diminuto bikini

La 'princesita del pop' Britney Spears vuelve a calentar las redes sociales con un video en el que aparece realizando un baile muy sensual, usando un bikini color rojo de dos piezas y unos tacones bastante altos, los cuales parece dominar muy bien.

En el clip, la artista demostró que a sus 40 años, ella sigue teniendo una gran habilidad para llevar a cabo sus rutinas de baile, que durante la década de los 90's fueron imitadas por muchas jovencitas que soñaban con parecerse a ella.

Por lo tanto, al video le llovieron comentarios cargados de halagos por parte de su gran comunidad de seguidores compuesta por 42 millones de personas.

“La reina de todas las reinas”, “este video me hace fuerte”, “es hermosa”, “esta es la reina Britney, la reina del pop está aquí”.

Y es que todo parece indicar que Britney aplica el refrán 'al mal tiempo, una buena bailada', pues no hace mucho tiempo, la mujer dio a conocer que su exesposo y padre de sus hijos, Kevin Ferdeline había declarado en una entrevista que Sean Preston y Jaiden, no querían verla, ni compartir tiempo con ella pues se avergonzaban de las publicaciones que su madre realizaba en su cuenta de Instagram, usando poca ropa.

Afirmación que le debió afectar bastante a la intérprete de reconocidas canciones como "Oops! I didn´t again" y "Baby One More Time", pues no se resistió, y mandó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde calificó la declaración de Ferdeline como "hiriente".

“Me entristece escuchar que mi exesposo ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, educar a varones adolescentes nunca es sencillo para nadie. Me preocupa el hecho de que la razón se base en mi Instagram. Fue mucho antes. Les di todo. Sólo una palabra: hiriente”

