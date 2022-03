¡Bye bye rojo! La hija de Marbelle se hace drástico cambio de look y despierta más suspiros

La hija de Marbelle , Rafaella Chávez, es una de las mujeres más buscadas en las redes sociales , en las que tiene más de un enamorado, debido al contenido subido de tono en cada una de sus publicaciones.

La joven, de tan solo 19 años, tiene más de 1 millón de seguidores en su red social de Instagram , y allí hace poco sorprendió con su nuevo look.

La artista nos tenía acostumbrados a verla con el cabello rojo, tono que le daba su toque de sensualidad, pero la joven quiso hacer un cambio drástico, con el que ha recibido halagos, aunque otras personas le dijeron que la preferían con el color anterior.

Rafaella Chávez compartió una serie de fotos y videos en la que la vemos ahora con su cabello castaño, color que le queda muy bien y la hace aún ver más sexy de lo que ya es.

Junto a sus publicaciones, ella escribió: "Cambiar no es fácil, pero es aún más difícil seguir igual. ✨". Como era de esperarse, sus posteos se viralizaron y sus seguidores la piropearon por lo hermosa que se ve.

"Esa muchacha es 💖..preciosa...saludos desde Venezuela", "Divina con ese color!!!! ❤️", "Divina mi Rafa ! 🔥",, "Me encanta ❤️", "No me encanta ese color en ella, pero lo importante es como se sienta. Bendiciones", "Te queda mejor el rojo ❤️", son algunos de los comentarios que han llegado en sus publicaciones en Instagram.

