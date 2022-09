Carolina Cruz revela que le gustaría volver a enamorarse: "Nada más delicioso que esos nerviecitos"

Carolina Cruz es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y a quien le encanta tener una relación bastante cercana con sus seguidores por medio de las redes sociales, por ese motivo la presentadora del programa matutino de Caracol Televisión, 'Día a Día', realizó la dinámica de peguntas y respuestas para aclarar algunos temas.

En su cuenta personal de Instagram, la mujer reveló que le encantaría volver a enamorarse, pero que el destino será el encargado de reunirla con el amor de su vida.

"Me encantaría, no hay nada más delicioso que esos nerviecitos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago, como ese vacío, es una delicia, pero llegará en su momento", dijo en un principio Carolina Cruz.

Algunos segundos más adelante, la presentadora contó cómo se siente estando soltera: "Ahora de soltera me siento muy feliz, exageradamente feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal o agobiada, estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra".

La también empresaria aprovechó para aclarar algunas dudas que tienen sus seguidores sobre su relación actual con Lincoln Palomeque: "Siempre tuve una relación muy tranquila con Lincoln y ahora que somos papás y que no estamos juntos como pareja, pero sí como padres, seguimos teniendo una muy buena relación igual de tranquila".

Así mismo, la hermosa mujer expresó cómo se ha sentido estando soltera durante estos meses: "Hasta ahora no me ha parecido nada duro, no sé lo que vaya a decir en un mes, dos meses o en tres, hasta ahora todo ha estado muy bien".

Para finalizar, Carolina Cruz contó el por qué nunca se casó con Lincoln: "Nunca me propuso matrimonio, nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio, entonces el matrimonio nunca ha estado en el radar ni en las opciones de mi vida".

