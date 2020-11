“¿Cómo me ven de papá?”: Maluma posó con Máximo, el bebé de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Hace unas semanas Maluma sorprendió en redes tras asegurar que sería el padrino de Máximo, el bebé de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

El famoso antioqueño compartió una fotografía en la que aparece con su querido ahijado muy enternecido.

El cantante fue el encargado de mostrar la cara del recién nacido días antes de que la propia pareja lo hiciera.

“Este angelito es mi ahijado Máximo. Por cierto, ¿cómo me ven de papá? Felicidades Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. Los quiero”, fue la descripción que Maluma le colocó a la imagen.

La instantánea no tardó en viralizarse por las redes sociales donde no paran de darle 'like' a la imagen.

Dicha publicación ha conseguido más de 2.6 millones de ‘me gusta’ y 20.000 comentarios donde no paran de recomendarle que se vería muy bien con un hijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora compartió una galería en la que aparece el rostro del pequeño.

Las fotos superaron el millón de ‘likes’.