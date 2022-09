Crecen los rumores de divorcio entre Melissa Martínez y Matías Mier

La periodista deportiva Melissa Martínez ha ocupado los principales portales de noticias de farándula durante los últimos días, debido a la supuesta separación con su pareja, el futbolista de Independiente Santa Fe, Matías Mier.

Aunque ninguno de los dos ha hablado al respecto, ella borró las fotos que tenía en sus redes sociales junto a su esposo, por este motivo los rumores de divorcio se siguen avivando.

Publicidad

Hace poco la cuenta de Instagram llamada Rechismes publicó una fotografía que dejó mucho que pensar, pues allí se puede ver muy claro al futbolista tomado de la mano con una misteriosa mujer.

Respecto a esta imagen, el portal deportivo Futbolred informó que se trató de una reunión de los jugadores de Independiente Santa Fe, quienes asistieron cada uno con sus parejas.

Así mismo, el portal dijo que la mujer es una exempleada del equipo y allí sería dónde se conocieron y habría comenzado al parecer una relación.

Otro medio de comunicación aseguró que la mujer es comunicadora social y periodista graduada de la Universidad Externado.

Publicidad

"Siempre he creído que las relaciones que más se presumen en redes, son las más vacías", "Dios.. y él no lloro el día que de caso. Y no se cuantas cosas más. 😮", "Cómo asiiii que ex esposo 😮😮😮 de que me perdí", "Cómo en Inglaterra a Rey muerto rey puesto...😂😂😂 Y uno termina y se queda como dos años o más sola...😂😜🥴🥴🥴🥴🤦😬🤷", son algunos de los comentarios de los internautas sobre este tema.

Publicidad

Por el momento no se ha confirmado ni desmentido la nueva relación amorosa, por lo que aún todo sigue siendo solo rumores.

Recordemos que Melissa Martínez y Matías Mier se casaron a mediados del mes de diciembre del año 2019 y se conocieron hace algunos años cuando el deportista jugó en el Junior de Barranquilla.

Te puede interesar: Recomendaciones para impresionar a la pareja en la cama - La Kalle

Publicidad

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados