¡De mal en peor! Profesora de yoga deja en evidencia a Adam Levine, con mensajes comprometedores

Desde que la modelo de 23 años Sumner Stroh, reveló que el vocalista de la agrupación Maroon 5, le fue infiel a su esposa, por más de un año en el que tuvo una 'aventurilla' con ella; al artista se le ha empezado a 'caer la estantería'.

Pues aunque Levine salió a hacerle frente al escándalo que se desató, aceptando que aunque el caso no había llegado a infidelidad, sí había mantenido conversaciones 'coquetas' con la mujer, parece que su arrepentimiento no le alcanzará para remediar sus errores pues ahora otras mujeres han salido a ponerlo en evidencia, ya que al parecer al hombre le gusta enviar mensajitos pasaditos de tono.

Tal es el caso de una mujer identificada como Alanna Zabel, quien hace un tiempo fue la profesora de yoga de Adam, y ante el escandalo, aprovechó para revelar que el cantante hace un tiempo le mandó mensajes de texto en los que le expresaba que le gustaría pasar un día entero desnudo junto a ella.

"Estaba en el baño, pero mi ex novio, que era muy celoso, lo leyó y se enfureció (...) Le aseguré que estaba segura de que era para la entonces novia de Adam, Becky, y fue un error. Le envié un mensaje de texto a Adam para preguntarle si ese era el caso. Adam no respondió y mi ex se puso violento, rompiéndome la muñeca”, contó la mujer quien señaló al cantante como el perpetuador de uno de los capítulos más oscuros de su vida del cual "nunca se disculpó".

