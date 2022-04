Declaraciones de un exnovio de Belinda contradicen los rumores de que ella es interesada

Luego de la inesperada ruptura de Belinda con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal , han surgido muchos rumores y señalamientos que no bajan a la bellísima artista de 'materialista', 'interesada' y 'oportunista'. De hecho muchos medios de comunicación aseguran que el motivo por el que el romance entre los dos tortolitos se acabó, fue porque al parecer Belinda le pidió a Nodal una jugosa cantidad de dinero para pagar unos impuestos que adeudaba.

Dicho rumor fue fortalecido por internautas que aprovecharon la coyuntura del momento para desempolvar un tuit del reconocido ilusionista Chris Ángel, quien también tuvo su amorío con la cantante, y cuando terminaron dijo que le había costado millones enriquecer a la maestra del engaño, refiriéndose a Belinda.

No obstante el cantante mexicano Lupillo Rivera, quien sostuvo una relación amorosa de cinco meses con 'Beli' en el año 2019, habló de la artista en una entrevista con Yordi Rosado y vale la pena señalar y que sus declaraciones contradicen lo que se rumora sobre la interprete de canciones como 'luz sin gravedad', 'muriendo lento' y 'vivir'.

Puedo decir que a Belinda jamás tuve que comprarle nada. No tuve que darle dinero de nada. Nunca le compré casa; no sé quién salió con ese rumor. Lo de nosotros fue un tiempo divertido, feliz. Siempre le he deseado lo mejor, siempre le he deseado que sea feliz, que busque su felicidad e identidad con un hombre; que busque al hombre correcto y ojalá que encuentra al que la haga completamente feliz. Nunca le he deseado mal y que siga adelante”.

