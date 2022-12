¡En el antebrazo! El TATUAJE de la viuda de Jota Mario que todos intentan descifrar

Gineth Fuentes, esposa de Jota Mario, sorprendió a sus seguidores en Instagram con dos acontecimientos. Primero, la mujer dejó la cuenta pública y compartió una foto de un tatuaje que hizo en honor al fallecido presentador.

Publicidad

La productora usó su antebrazo como lienzo para grabar la firma de su esposo y unos números que aún intentan descifrar el significado.

A la imagen añadió un mensaje que hizo derramar una lágrima a más de uno.

Publicidad

“En mis sueños aparece un ser inteligente, hermoso, sensible, talentoso, creativo, divertido, fuerte y sabio que me conquistaba totalmente con su amor y ternura. Pero los sueños no son más que el reflejo de los deseos y las esperanzas. Nunca esperé encontrar a alguien con todas esas maravillosas cualidades y entonces… te conocí. Y no solamente me devolviste la fe en los sueños, sino que eres un ser aún más maravilloso que el que yo tenía en mis sueños. TE AMO Y TE AMARÉ POR SIEMPRE. Hasta que nos volvamos a encontrar en la eternidad, Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes capullito de alelí....”, escribió Gineth.

Publicidad

Jota Mario Valencia falleció el pasado 6 de junio en Cartagena producto de una isquemia cerebral.

Publicidad