¡En la clavícula! Papá de Legarda se hizo el mismo TATUAJE que tenía su hijo

A través de Instagram se difundió una imagen en la que sale Fabio Legarda, papá de Legarda, tatuándose una frase que el cantante fallecido se había hecho.

Además de llevar grabado en la piel la misma oración, se lo hizo en la misma parte del cuerpo que lo tenía el artista.

Publicidad

“Camino con Dios”, es el escrito.

En un video que Legarda había hecho cuando se hizo el tatuaje contó por qué este mensaje era tan importante para su vida.

“Hace rato me quería hacer esta frase porque es la frase que me da tranquilidad, cuando me siento ansioso siempre me repito esto, cuando siento miedo me repito esto y me quita todos los miedos. Ese es el significado”, fueron las palabras del intérprete de ‘Nutella’.

Publicidad

Publicidad

Este es el segundo grabado que se hace don Fabio después de la muerte de su hijo, hace unos días, al igual que sus hijas, se escribió en la mano: “Te lo dije Legarda”.