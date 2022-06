Epa Colombia, acusada de presunta competencia desleal a sus propios distribuidores

La empresaria de keratinas Epa Colombia de nuevo está en el ojo del huracán, debido a varias denuncias por parte de internautas por supuesta competencia desleal con productos para el cuidado del cabello.

Para nadie es un secreto que la joven ha logrado superarse económicamente gracias a su keratina estrella, con la que ha podido conseguir lujos, los cuales muestra en su cuenta de Instagram.

Hace poco, la joven volvió a dar de que hablar debido a una publicación que hizo su examiga y creadora de contenidos 'la Barbie colombiana', mostrando algunos chats de sus seguidores en lo cuales se lee sobre una competencia desleal por parte de Epa Colombia con algunos de sus distribuidores.

Al parecer, según lo que dicen los internautas, Epa Colombia les vende las keratinas a un precio determinado y días después lanza promociones fugaces con valores más bajos.

'La Barbie colombiana' escribió en Instagram: "Al parecer, los distribuidores ya se estarían retirando y no quieren vender más este producto".

Así mismo, la examiga de Epa Colombia reveló comentarios de mujeres quienes denuncian a la empresaria de keratinas de causarles daños en su cabello, pues después de la aplicación de la keratina han notado caída importante de pelo.

Esta es la publicación en el Instagram de 'la Barbie colombiana':

Algunos comentarios de internautas son: "Me paso exactamente igual", "Ami también me pasó igual, me duró si muy bonito y todo, pero eso si me tiene prácticamente calvaaa!!!!😢", "A una amiga esa vaina la dejo calva😂", y muchos más.