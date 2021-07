Epa Colombia vuela alto: la empresaria ya está vendiendo sus keratinas fuera del país

Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia , les contó a todos sus seguidores que su producto ha sido tan bueno que incluso ahora lo está vendiendo fuera del país.

Epa Colombia cada día se ha vuelto más famosa por el increíble cambio que ha tenido, pues no solo se ha convertido en una gran empresaria, sino que ha generado empleo a cientos de colombianos y ahora a personas en el extranjero.

Recientemente, informó que su producto estaba siendo comprado por personas de Panamá y asegura que le está yendo de maravilla.

“Amigas, yo estoy muy feliz. Un man en Panamá me dijo: ‘Ay Epa, que sus keratinas para traerlas’. Empezó como con 10 millones, ahora ese man me mete toda la plata a Bancolombia. Porque es que aquí no le brindan a uno la oportunidad y en Panamá me abrieron las puertas y yo dije: ‘Alabaré, alabaré’”, dijo.

Pero parece que Panamá no es su límite, ya que hace unos días la empresaria salió a las redes diciendo que pidió un préstamo de 2.000 millones de pesos para comprar una bodega de entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados para traer más de sus keratinas.

Cabe mencionar que la empresaria dijo que todo su éxito se lo debe a que siempre se acuerda de los más necesitados, pues quien obra bien, bien le va en la vida.

“Usted tiene que obrar bien en la vida y ayudar a las demás personas. Porque un día tú estás arriba y otro día estás abajo, entonces tienes que obrar bien cada día amiga", puntualizó.

Tras la publicación, cientos de internautas no pararon de elogiar a la joven, no solo por su increíble éxito con su negocio, sino por la gran calidad de persona que se ha vuelto, pues ahora se ve muy preocupada y entregada por las personas más vulnerables.