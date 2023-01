Evaluna reveló cuáles fueron las primeras palabras que aprendió a decir Índigo

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Evaluna, hija del cantante Ricardo Montaner, reveló las primeras palabras que aprendió a decir Índigo, la hija que tiene con el también cantante Camilo.

En el mencionado post, donde recopiló varias fotografías de diferentes momentos vividos durante el 2022, Evaluna Montaner señaló que fueron “mamá, papá, tres, teta, bebé, hola y bye bye”, las primeras palabras que pronunció su hija. Según contó, Índigo también aprendió durante el año que recién terminó a gatear y a aplaudir.

En ese mismo post, donde hay fotos, por ejemplo, de las estrías que le trajo su embarazo, Evaluna Montaner contó, igualmente, que durante el 2022 fortaleció la relación con su madre, así como con su esposo Camilo, nacieron más bebés – aparte de Índigo- en su familia, y, profesionalmente hablando, estuvo nominada a los Grammy Latinos.

“Sigo logrando amamantar a Indi y ya van casi 9 meses que también es un sueño cumplido. Me volví más y más loca por mi esposo. Me sentí más cerca de mi familia y amigos. Me leí 12 libros desde agosto hasta hoy (más de lo que había leído en toda mi vida)”, prosiguió Evaluna, quien además recordó que salió ‘Los Montaner’, que, según dijo, era “un sueño de toda la vida” de su padre, Ricardo Montaner.

“Después de parir me enojé con mi cuerpo por verse tan diferente. Hasta que lo volví a amar y le agradezco por todo lo que es capaz de hacer”, fue otra de las revelaciones de Evaluna.

Finalmente, no sin antes desear un feliz año, la madre de Índigo concluyó el post afirmando que espera que este 2023 que recién está comenzando le traiga, a ella y su familia, “retos nuevos, más viajes, más descanso, más conciertos, más familia, más recetas, más carcajadas, más Dios y más amor para compartir con todos”.

