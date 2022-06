La liendra reveló que su padre no le hace falta y no le incomoda que lo hayan matado

El creador de contenido Mauricio Gómez quien es más conocido en el mundo digital como 'La liendra', se hizo muy popular en las redes sociales por sus videos graciosos pero también, por la sinceridad con la que le ha hablado a su comunidad de Instagram, sobre su vida y todas las situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar a lo largo de esta.

Una de ellas, fue la muerte de su padre, quien él no tuvo la oportunidad de conocer, pues de acuerdo a lo que contó el influencer en una de sus historias publicadas en dicha red social, al señor lo mataron cuando 'la liendra' tenía tan sólo 3 meses de nacido. Es por eso que Mauricio dice no extrañarlo, pues el hecho ocurrió hace más de 20 años, así que no tiene recuerdos que le generen nostalgia o sentimientos parecidos.

De acuerdo al testimonio de Mauricio, el asesinato de su padre ocurrió en una ocasión en la que él se encontraba enfermo y su padre salió a la droguería a comprarle unos medicamentos.

“Cuando salió… ¡como un toldillo! […] Dejaron al cucho como un colador. (…) Si yo no me hubiera enfermado, no lo hubieran matado” dijo el influencer quien también reveló que su padre no era una buena persona.

“Si él no fuera la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre, no lo hubieran matado. No era una buena persona, tenía enemigos” acotó el creador de contenido quien actualmente sostiene una relación sentimental con la influencer y empresaria Dani Duke.

Y antes de que se pudieran generar mal entendidos por la manera de la que habla de su padre, la liendra dijo: “Hasta el sol de hoy hemos salido [adelante] solitos. No tengo nada contra él. No me incomoda que lo hayan matado. No me hace falta. Por eso me expreso como me expreso”.