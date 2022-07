Luly Bossa posa en candente lencería y despierta todo tipo de pensamientos

La actriz colombiana Luly Bossa suele llamar la atención de miles de personas por su inmenso amor hacia sus hijos y su incansable lucha por sacar adelante a Ángelo, su hijo mayor, y quien padece una delicada condición.

Y es que en medio de todo lo que hace Luly para hacer feliz a Ángelo y facilitarle cada día de vida, la actriz de 58 años también saca espacio para su trabajo y su físico el cual se ha convertido en motivo de admiración de cientos de personas que elogian el cuerpazo que la mujer tiene.

Publicidad

Pues en varias imágenes Bossa ha demostrado ser una mujer espectacular y con un cuerpazo que más de una veinteañera quisiera tener.

Y para deleitar a sus miles de seguidores, la actriz publicó recientemente dos imágenes con las que puso a babear a más de uno al lucir una esbelta y tonificada figura, a través de una sensual lencería negra.

Se trata de dos fotografías publicadas en el perfil de Instagram de Luly Bossa en las que aparece la actriz con un atuendo tipo body que deja a la vista todos sus atributos de una forma muy sensual, pues esta prenda la acompañó únicamente con unos tacones negros.

Publicidad

La también modelo posó mientras reflexionó sobre su trabajo y disciplina para lograr el éxito que hoy en día tiene.

Y junto a las imágenes, tomadas por Jhonatan Del Castillo, Luly Bossa publicó un escrito en el que compartió su pensamiento sobre la berraquera que la caracteriza.

Publicidad

“He trabajado durísimo y no me arrepiento del esfuerzo de cada día, de cada hora y media que le doy a mi mente y que resulta en algo que solo veo cuando hago estas fotos”, escribió la actriz.

Las imágenes, como era de esperarse, despertaron todo tipo de reacciones en sus miles de seguidores que no dejaron de elogiar su belleza, lo conservada que se mantiene y su forma de ser.

“Mujer increíble”, “Belleza extrema siempre”, “Diosa escultural”, “Mujer completa, guerrera y luchadora”, son algunos de los comentarios que le dejan a Luly Bossa en su publicación de Instagram.