Mamá de Piqué reacciona a canción de Shakira en que la menciona: "Me dejaste de vecina a la suegra"

No para el boom que ha generado la tiradera de Shakira a su expareja Gerad Piqué a quien le lanzó dardos directos con su más reciente lanzamiento de la canción 'BZRP Music Session #53' junto al rapero Bizarrap.

En su agresiva letra la cantante colombiana evidencia el gran dolor que aún siente por el engaño del papá de sus hijos, Shasha y Milán, quien la dejó tras involucrarse sentimentalmente con una de sus empleadas de 22 años, Clara Chía.

La barranquillera no se censuró en detalles y les 'cantó la tabla' a todos los involucrados en su relación con duras comparaciones y menciones en las que hasta la mamá del futbolista llevó del bulto.

Pues en una de las estrofas la cantante dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, refiriéndose a la mamá de su expareja, Montserrat Bernabeu, de quien se ha dicho que ya comparte momentos con la actual novia de Piqué, Clara Chía y que hasta pasaron Año Nuevo juntas.

Y cuando se creía que la mujer se iba enfurecer por la mención en la tiradera de Shakira a Piqué, la exsuegra de la cantante apareció en redes sociales con una curiosa reacción que fue tomada como a favor de Shakira.

Pues tras el reciente éxito seguidores de Shakira se percataron que entre los miles de 'Me gusta' a la nueva canción contra Piqué aparece un Like de la señora Montserrat Bernabeu, y no solo es en la canción, también tuvo la misma reacción a algunas publicaciones en las que atacan a su hijo con la letra de la tiradera.

en una de las imágenes se ve el like de la señora, quien es Directora Asistencial y Codirectora del Instituto Guttmann Hospital de Neurorehabilitación, en España. Su primer 'Me gusta' es a dos trinos en Twitter, en los que hablan mal de su hijo.

“Perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, es uno de los mensajes en los que aparece un Like desde el supuesto perfil de la mujer.

Otro Like que llamó la atención es el de la publicación que hizo Bizarrap anunciando el lanzamiento de la canción con Shakira, lo cual desató aún más los comentarios de que la mujer estaba de parte de la cantante y que no aprobaba la infidelidad de su hijo con Clara Chía.

Sin embargo, solo quedaron pantallazos de esa reacción ya que luego de desatarse la polémica desapareció hasta la cuenta de Montserrat Bernabeu, dejando la intriga de si se trató de unos like por error o qué ocurrió.