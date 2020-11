No canto ni en el baño, pero saqué una guaracha: Gregorio Pernía se lanzó a la música

El actor Gregorio Pernía sorprendió a sus seguidores con una noticia que no esperaban. El colombiano se lanzó a cantar guaracha y contó la anécdota de cómo surgió ese sueño.

Pernía afirmó que trabajó de la mano con Robert Taylor, Gustavo Bolívar y Nicolás Tovar para la serie 'Sin senos si hay paraíso' que fue todo un éxito y recorrió muchos lugares de Estados Unidos. Desde entonces, nació el sueño de lanzar su propio tema.

"Después de eso me antojé y le dije a Robert Taylor, el arquitecto musical, que quería grabar una canción, pero quiero meter mi voz. Pero él me dijo-usted no canta- le dije: -mi hermano no canto ni en el baño, pero ¿cuánto vale el autotune que le mete Anuel? Hicimos 'El Titi llegó'", dijo Pernía.

Después del éxito de esa canción lograron ir a Canadá, a Honduras, Ecuador, Perú, entre otros países. En Los Ángeles también probó con un vallenato y también le fue bien.

"Esto es una droga que uno siempre quiere más. El artista, aunque uno no lo sea, uno quiere bailar, quiere cantar y está en esa b´úsqueda. Hay mucha gente que lo empieza a uno a señalar y juzgar, pero tienen que meterse en los zapatos de uno para ver cómo está uno es su proceso de creación", recalcó.

Publicidad



Después que terminó la serie, Gregorio Pernía señaló que decidió pensar en el presente y escuchó una canción de guaracha que puso su hija.

"Dije, quiero hacer una guaracha...se la voy a dedicar a mi hija. Empezamos a grabar, pero salieron las excusas porque no había cámaras. Pero usamos los celulares, alquilamos un drone y llamamos a unos muchachos de Tolú muy pilos para que nos colaboraran y sacamos la canción 'Luna lunera'", señaló el actor.

El actor relató que en el video participa su familia y que está muy feliz de haber hecho la canción, pues se trata de un reto personal.

Gregorio Pernía envió mensaje a todos los seguidores y afirmó que "no hay excusas para cumplir los sueños".