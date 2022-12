¡No es para tanto! Los comentarios FUERA DE LUGAR contra Lorena Meritano por tatuarse

Tras haber superado el cáncer, la actriz Lorena Meritano ha señalado que ve y valora su vida de una manera diferente. Motivada por su renacer, decidió tatuarse tres significativas frases en su cuerpo.

Una en su coxis que dice "amor incondicional" y las otras dos en sus piernas en las que se lee "todo pasa" y "soltar".

La actriz publicó en las imágenes la razón por la que se decidió por estas frases.

Sin embargo, algunas personas decidieron especular con algunos comentarios negativos por sus tatuajes

"La biblia lo dice Levítico 19:28. 28. 'Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por los muertos, ni imprimireis en vosotros señal alguna", "te va a volver a dar cáncer", "cuando hay temor de de Dios lo que menos debemos hacer es alterar nuestro cuerpo", "no es por criticarte... pero por tu salud no debiste ponerte tatuajes, es peligroso por tus defensas", escribieron algunos.

Sin embargo, otras personas apoyaron su decisión y aplaudieron las frases que escogió

"Te leo, te admiro y pienso que tú tattoo está precioso", "simple pero a la vez bellísimo lore", "me sorprende su fuerza interior su resilencia", le escribieron algunos seguidores.

Los comentarios negativos Lorena ha optado por ignorarlos y por el contrario comenta con un corazón y lindas palabras a quienes la llenan de energía positiva.