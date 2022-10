Paulina Rubio se defendió y negó haber hecho 'popis' en la playa

Hace una semana la cantante mexicana Paulina Rubio fue blanco de críticas y burlas por una serie de fotos que empezaron a deambular en las redes sociales, en las que se veía a la cantante 'haciendo del dos' en una playa. La situación fue comidilla para que los internautas 'hicieran de las suyas' creando una gran cantidad de memes; pero también para que varios medios internacionales pusieran a 'la chica dorada' en tela de juicio.

Es por eso que la intérprete de 'el último adiós' ha decidido manifestarse al respecto y aclarar que al parecer todo se trata de un montaje que le hicieron con fotos muy viejas, pues señaló que las imágenes donde ella se encuentra sentada en la arena, fueron registradas hace muchos años cuando ella vivía en el continente europeo junto a su exesposo Colate, con quien ha tenido que enfrentarse en el juzgado por la custodio de sus hijos.

"Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color del cabello. Yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita. En las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía”.

Y es que recordemos que 'Pau' como muchos de sus fans le dicen de cariño, vive hace un tiempo en Miami, donde hace algunos días grabó el video musical de su nuevo trabajo: 'Me gusta'.

Cabe resaltar que sus declaraciones ha generado todo tipo de reacciones, entre ellas que sus fanáticos la defiendan pues le dan la razón en que su cabello en la actualidad no luce como el de la mujer de la foto.

