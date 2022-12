¿Qué le pasó? Le dicen a la actriz Gabriela Spanic por su APARIENCIA

Gabriela Spanic ha recibido cientos de comentarios negativos acerca de su aspecto. Para muchos de sus seguidores, la actriz venezolana ha “abusado” de los retoques estéticos y su cara ha cambiado drásticamente.

La actriz de la famosa telenovela mexicana “La usurpadora” ha tenido algunos cambios en su rostro. En una de sus publicaciones, la actriz contó algunos retoques que se hizo e incluso aseguró que “se siente como de 15 años”.

Desde ácido hialurónico, retoques para afilar el rostro y un toquecito de botox, son algunos de los tratamientos que menciona para, según ella, poder conservar su belleza.

Sus seguidores no tardaron en comentar varias veces sus publicaciones diciendo: “No te coloques más botox plis, eres hermosa pero tu rostro ya no es natural”, “considero que no lo necesitas”.

