“SUFRIDA y patética”, le dijo una mujer a Laura Acuña y ella no se quedó callada

A través de una historia en Instagram, Laura Acuña divulgó el mensaje de una seguidora que resultó bastante molesto.

En el comentario, la usuaria le pedía que dejara de hacerse la sufrida y siguiera adelante.

“Qué patética, si te hicieron algo, pues supéralo y sigue. No tienes porqué escribir eso y hacerte la sufrida y luego alardear que eres fuerte. La verdad me parece de quinta lo que escribiste, guárdalo para ti solita”, le escribió la mujer.

Al verlo, la santandereana le tomó pantallazo, le respondió y hasta le dio un consejo.

“No siempre que se pone algo en redes sociales porque “está pasando algo” en la vida de uno en particular… o por lo menos a mí no me pasa… A veces escribo cosas que pienso y ya está. No tienes que seguir mi cuenta querida Carolina, ni yo pedirte permiso para escribir o publicar algo… ¿No es más fácil dejar de seguir?”, le contestó Acuña.

