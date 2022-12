“Un huevo a 2.000 pesos”: Álvaro Uribe también se rajó con el precio de los huevos en Colombia

El expresidente Álvaro Uribe , al igual que el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, dejaron en evidencia que no saben a cómo están los huevos en estos días, lo que ha llevado a los colombianos a cuestionarse si esta la razón por la que los políticos y economistas piensan que la vida de los que ganan menos es igual de buena que la de ellos, ya que ninguno parece haber ido a una tienda en su vida.

“Si yo produzco un huevo y ese huevo lo voy a vender, no me vaya yo a equivocar como Carrasquilla, ¿por cuánto? En el campo uno los compra también a 1.200 pesos, no sé a cómo estarán hoy; pongamos un huevo a 2.000 pesos. Al productor de ese huevo le deben devolver lo que tuvo que pagar por IVA, eso se les iba a quitar y eso les da mucha competitividad; si ese beneficio se les quita, lo tienen que trasladar al precio”, dijo Uribe a través de un video en Twitter .

Tras la publicación, varios internautas se burlaron del exmandatario, pues no entienden cómo es posible que después de las críticas que le hicieron al ministro de hacienda, no tuviese claro el precio del este producto.

Aunque muchos resaltaron que por los menos Uribe parece más consciente que Carrasquilla, pues el exministro dijo que la docena de huevos costaba 1.800 pesos, es decir, que cada huevo valía 150 pesos. Ahora el misterio parece ser: ¿a cómo amaneció el huevo en Colombia ?