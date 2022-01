VIDEO: La Liendra se cortó 'el liendro' y se provocó delicado sangrado en su miembro

La Liendra es uno de los creadores de contenidos más seguidos en las redes sociales y quien es muy abierto con cada una de las experiencias que vive a diario.

Hace poco el influencer contó un mal rato que pasó cuando se estaba rasurando su miembro masculino ya que al lado de este tiene una verruga que se arrancó con las cuchillas.

A raíz de este accidente que le sucedió en el baño, el creador de contenido contó en su Instagram , en el que tiene más de 500 mil seguidores, que sangró por varios minutos y hasta se llegó a preocupar.

En el video se escucha decir a La Liendra: "No se si soy imprudente contándoles esto, pero cada vez que me rasuro el muchacho me corto. Y no porque no me sepa rasurar, sino porque tengo una verruguita al lado del pene".

"Como la verruguita sobresalta cada vez que paso la cuchilla por ahí, parece como si me viniera el periodo. Pero esta vez si estoy preocupado porque parece que me la moché. Casi llamo al 123 pero me relajé...", concluyó diciendo el creador de contenido.

El video que fue rescatado por la cuenta de faranduleandoando15 tiene más de mil reproducciones y algunos comentarios de todo tipo: "Pues que se preocupe junto con su pareja del origen de esa verruga y en esa zona", "Papiloma iuuu", "Parce usted debería ir al médico, qué peligro esa verruga.", y muchos más.