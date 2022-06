Hace un tiempo el cantante y sex symbol puertorriqueño Ricky Martin tomó la trascendental decisión de liberarse de prejuicios y ataduras, y vivir la vida como siempre lo había deseado. Fue así entonces como el interprete de canciones como "Otra noche en L.A", "El amor de mi vida" y "Fuego de noche, nieve de día", decidió dejar el temor al 'que dirán' en el closet y contarle al mundo cuáles eran sus preferencias sexuales.

Posteriormente el artista decidió hacerse padre de Mateo y Valentino, quienes son dos gemelos que llegaron gracias a que el artista alquiló el vientre de una mujer, la cual su identidad es todo un misterio; y unos años después conoció al artista sueco de origen sirio Jwan Yosef de quien se enamoro perdidamente, a tal punto que le propuso matrimonio y en el 2017 se casaron en una boda intima.

Publicidad

Desde entonces ambos emprendieron el proyecto de construir una familia la cual hoy está compuesta por los dos gemelos, Lucía y Renn, quien debe estar cerca de los dos años de edad.

Por mucho tiempo el cantante intentó ser muy prudente con todo lo relacionado con su familia. En sus redes sociales poco solía mostrar a sus hijos al igual que a su pareja. Sin embargo, hace poco, durante una entrevista para la revista OUT, 'Kiki' como le dice su familia y amigos más allegados, confesó que había tomado la decisión de no ocultarle al mundo detalles de su vida, pues lo que ahora desea es que lo que vive y la forma en que ha construido su familia sea normalizada, como una manera de aceptar diversidad.

“Mucha gente me dice ‘tus hijos salen en la portada de las revistas y bla, bla, bla’ y yo sólo les digo ‘sí, porque yo quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga ‘no hay nada malo al respecto’, es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos”, explicó el artista quien ya no le pone tanto 'rollo' al hecho de mostrar sus hijos y su esposo.

Publicidad

Ricky también confesó que en los últimos años se ha propuesto explicarle a sus hijos didácticamente y sin pelos en la lengua de qué manera llegaron al mundo, y por qué son considerados una "familia moderna".