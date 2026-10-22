Así descubrió un vecino el ataque a una pareja en Suesca: "Los perros dejaron de ladrar"

El silencio repentino de los perros de una finca en Suesca, Cundinamarca, fue la señal que llevó a un vecino a sospechar que algo extraño había ocurrido. Alejandra Torres, de 39 años, y Jorge Alejandro Vivas Alba, de 56, fueron encontrados sin vida en la vereda Tenería, donde la pareja se dedicaba a labores del campo y tenía un criadero de perros.

Según el relato del vecino, los animales solían ladrar con frecuencia, mientras Alejandra y Jorge Alejandro permanecían en la propiedad, caminaban por el terreno y atendían sus actividades cotidianas. Sin embargo, ese día ocurrió algo que llamó su atención: de un momento a otro, dejó de escucharse el ruido habitual de los perros.

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"Los perros dejaron de ladrar", fue la señal que encendió las alarmas. El vecino notó ese cambio repentino y sospechó que algo podía haber pasado dentro de la finca, por lo que decidió llamar a la Policía para alertar sobre la situación.



El caso ocurrió el miércoles 14 de octubre de 2026, en la vereda Tenería, una zona rural de Suesca, al norte de Cundinamarca. De acuerdo con la información conocida, dos personas ajenas a la vivienda habrían ingresado al predio alrededor de las 11:34 de la mañana.



Dentro de la finca se produjo una agresión que dejó a ambos integrantes de la pareja gravemente heridos. Aunque consiguieron salir hacia la vía pública para buscar ayuda, fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

Misterio en Suesca: La espeluznante hipótesis detrás del asesinato de la pareja ganadera /Foto: redes sociales

Las heridas que sufrieron Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas

Los detalles conocidos sobre las lesiones dan cuenta de la violencia del ataque. Jorge Alejandro presentaba una herida con arma blanca en el cuello, mientras que Alejandra tenía varias lesiones en el pecho, la espalda y una pierna.

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Según la información suministrada sobre el caso, Alejandra alcanzó a comunicarse con la Policía. Ambos también lograron salir de la vivienda para pedir auxilio, pero no sobrevivieron a las heridas.

Después de lo ocurrido, las autoridades comenzaron a recopilar información para reconstruir los movimientos de las personas que habrían ingresado al predio y establecer qué sucedió antes de que la pareja saliera a la carretera.

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El desorden encontrado en la vivienda y el presunto saqueo también forman parte de los elementos que se investigan. Estos detalles han llevado a considerar la posibilidad de que el ataque estuviera relacionado con un hurto, aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre el motivo.

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Dos hipótesis rodean el caso de la pareja en Suesca

Las autoridades investigan distintas circunstancias que podrían ayudar a esclarecer la muerte de Alejandra y Jorge Alejandro. Entre las principales líneas están un posible hurto y la eventual relación con conflictos vecinales previos.

Por un lado, familiares y allegados han manifestado que la pareja habría expresado preocupación por situaciones incómodas con algunas personas de la zona. También mencionaron antecedentes de una confrontación vecinal, por lo que no descartan que pueda existir alguna conexión con el ataque. Sin embargo, esta posibilidad deberá ser verificada mediante pruebas.

Por otro lado, el estado en que habría quedado la vivienda llevó a contemplar el hurto como otro posible motivo. Los investigadores deberán determinar qué elementos fueron sustraídos, cómo ingresaron los responsables y si el saqueo tuvo relación directa con las agresiones.

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Además, habitantes del sector habrían informado sobre la presencia de dos hombres en una motocicleta frente a la finca antes de los hechos. La información podría resultar útil para reconstruir los movimientos en los alrededores de la propiedad, aunque no se puede afirmar que esas personas sean responsables sin evidencia que lo demuestre.

La Sijín, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación adelantan las labores correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, las hipótesis continúan bajo investigación y las autoridades deberán establecer quiénes participaron en el ataque.

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¿Qué pasó con los perros de la pareja en Suesca?

Según versiones de vecinos y testigos, varios perros y otros animales que pertenecían a la pareja fueron retirados del lugar por las autoridades competentes. Los animales habrían sido trasladados sanos y salvos, mientras avanzaban las diligencias en la finca de la vereda Tenería, en Suesca, Cundinamarca.