La dolorosa escena en la que encontraron a Jhady Sofía, la niña de 10 años en Frontino

Jhady Sofía Osorio Mesa, una niña de 10 años, fue encontrada sin vida en una finca de la vereda Las Cabras, en Frontino, Antioquia, el pasado 23 de septiembre. Su padre regresó a la vivienda después de salir a comprar unos materiales escolares y se encontró con una escena que cambió para siempre la vida de su familia.

A poco más de un mes de lo ocurrido, su mamá, Irma Estela Mesa Echavarría, pide que avance la investigación y que se conozcan los resultados de los exámenes practicados a la menor. La familia busca respuestas sobre las circunstancias de su muerte y espera que las autoridades identifiquen a la persona responsable.

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“Queremos hacer la denuncia pública para que nos ayuden ante la Fiscalía a adelantar los resultados de los exámenes que le hicieron a mi hija”, manifestó la mujer, quien decidió hacer pública su solicitud para llamar la atención sobre el caso.



Así fue el día en que encontraron a Jhady Sofía

De acuerdo con la información conocida sobre los hechos, Jhady Sofía salió del colegio después del mediodía y llegó a la vivienda familiar, ubicada en la vereda Las Cabras, a unos 20 minutos del casco urbano de Frontino.



Al llegar, la niña fue recibida por la cuidadora de la finca, quien le sirvió el almuerzo. Según el relato de lo sucedido, la mujer se retiró del lugar alrededor de las 3:30 de la tarde.

La menor se quedó en la casa haciendo sus tareas escolares mientras esperaba a su papá. Él se encontraba en el casco urbano comprando unas cartulinas que ella necesitaba para el colegio.

Hacia las 4:20 p. m., el hombre regresó a la vivienda. Al llegar al corredor exterior, encontró a su hija suspendida del cuello con el lazo de un columpio artesanal que estaba sujeto a una viga.

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El elemento hacía parte de un columpio que los padres estaban acondicionando para una sobrina y que todavía no estaba terminado.

Ante la situación, el padre desató a la niña e intentó auxiliarla mediante primeros auxilios. Al ver que no respondía, pidió ayuda a la Policía.

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Según la información consignada en una noticia criminal de la Fiscalía las autoridades policiales no enviaron patrullas hasta la vereda debido a situaciones de orden público que se presentaban en el municipio. La atención inicial se coordinó con el Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes encontraron a la menor sin signos vitales.

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La versión inicial y las dudas que persisten sobre el caso

La muerte de Jhady Sofía también ha estado marcada por las inquietudes de su familia frente a las primeras explicaciones que recibieron.

Irma Estela Mesa relató que inicialmente les hicieron creer que su hija se había quitado la vida. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, los hallazgos de la investigación y el dictamen forense cambiaron la perspectiva sobre lo ocurrido, al señalar indicios de violencia sexual y homicidio.

La madre ha insistido en que los resultados de los exámenes son importantes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecer responsabilidades.

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“Esto es muy difícil para nuestra familia”, expresó Irma Estela al hablar del proceso que atraviesan desde la muerte de su hija.

Además de pedir celeridad en la investigación, la mujer manifestó su preocupación por la seguridad de los niños que viven en la vereda y en sectores cercanos. Por eso, hizo un llamado a la comunidad para que aporte cualquier información que pueda resultar útil para las autoridades.

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Ofrecen hasta $100 millones por información sobre la muerte de Jhady Sofía

En medio de las solicitudes de la familia, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar, capturar y llevar ante la justicia a la persona responsable de la muerte de la niña.

El gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció a través de sus redes sociales y pidió celeridad en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia anunció acompañamiento a la familia mediante orientación jurídica y atención psicológica. La dependencia también solicitará que se investigue la hipótesis de feminicidio, según la información suministrada.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias de la muerte de Jhady Sofía y establecer las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas recopiladas durante la investigación.

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Mientras tanto, su mamá continúa esperando respuestas sobre los exámenes practicados a la niña y pide que el proceso avance. Su denuncia pública busca que el caso no quede sin esclarecer y que se identifique a quien resulte responsable.

