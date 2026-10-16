¿Cambió el podio? Nuevo ranking de las mejores universidades de Colombia: TOP 10

Elegir dónde estudiar una carrera profesional es una de las decisiones más cruciales en la vida de cualquier estudiante. Para facilitar este proceso, la prestigiosa firma británica Quacquarelli Symonds ha liberado su más reciente evaluación de la educación superior.

El listado oficial revela cuáles son las mejores universidades de Colombia en 2026, analizando variables críticas como la reputación académica, el impacto de las investigaciones científicas y la empleabilidad de los egresados en el mercado global.

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El podio de la educación superior en Colombia

El liderazgo de la educación superior en el país continúa bajo una reñida competencia entre el sector público y privado.



En la medición de este año, la Universidad de los Andes se consolidó firmemente como la institución número uno de Colombia, destacando en métricas de reputación internacional y redes de cooperación científica.



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Inmediatamente después se ubica la Universidad Nacional de Colombia, que no solo se corona como la mejor universidad pública del país, sino que además lidera los índices de investigación y producción de conocimiento científico en el territorio nacional.

Cerrando el podio de honor se encuentra la Pontificia Universidad Javeriana, reconocida ampliamente por la alta valoración que le dan los empleadores a sus egresados y sus fuertes lazos internacionales.



Las 10 mejores universidades colombianas según el QS Ranking

A continuación, te presentamos el listado consolidado de las instituciones que dominan la calidad educativa del país en este periodo:



Universidad de los Andes (Bogotá) Universidad Nacional de Colombia (Pública - Bogotá/Sedes) Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) Universidad de Antioquia (Pública - Medellín) Universidad del Rosario (Bogotá) Universidad EAFIT (Medellín) Universidad del Norte (Barranquilla) Universidad de La Sabana (Chía) Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín) Universidad Industrial de Santander (Pública - Bucaramanga)

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Factores de evaluación y desafíos de la educación nacional

Para determinar la posición de cada entidad, la consultora británica QS Quacquarelli Symonds aplica encuestas globales a más de 100.000 empleadores y académicos de diversos sectores productivos.

Aunque las universidades en Colombia demuestran un rendimiento sobresaliente en la preparación de profesionales altamente adaptivos al mercado laboral, el informe recalca que el gran reto pendiente sigue siendo la inversión en investigación y formación doctoral para competir con los gigantes de la región.