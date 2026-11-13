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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Dos temblores de magnitud 4,2 sacudieron al Tolima este viernes 13 de noviembre

Dos temblores de magnitud 4,2 sacudieron al Tolima este viernes 13 de noviembre

El departamento de Tolima volvió a ser epicentro de dos temblores este 13 de noviembre, ambos registrados en un lapso cercano de 20 minutos.

Mapa sismológico que muestra el epicentro de los temblores de magnitud 4,2 que sacudieron el departamento del Tolima.
Reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano sobre los dos temblores de magnitud 4,2 registrados en el Tolima.
Foto: imagen tomada del SGC
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

En la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026, el departamento del Tolima registró dos eventos sísmicos de magnitud 4,2 en un intervalo de apenas 18 minutos. Ambos movimientos telúricos tuvieron epicentro en el municipio de Chaparral y fueron catalogados con una profundidad superficial.

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El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 4.2 con epicentro en Chaparral, Tolima, durante la tarde de este viernes 13 de noviembre.
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Primer temblor en Tolima

El primer sismo se registró a las 2:43 p. m. (hora local). De acuerdo con el reporte técnico del Servicio Geológico Colombiano (SGC), alcanzó una magnitud de 4,2 y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros.

Las coordenadas geográficas establecidas para este evento fueron 3,82° de latitud norte y -75,59° de longitud oeste, en inmediaciones de la zona rural de Chaparral.

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Debido a la ubicación del epicentro, el movimiento telúrico pudo sentirse en varias poblaciones cercanas del departamento. El SGC precisó que el registro sísmico se encontraba en revisión manual por parte de su equipo de especialistas, con el fin de ajustar los datos definitivos del evento.

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Segundo temblor en Tolima: misma magnitud en menos de 20 minutos

Apenas 18 minutos después, a las 3:01 p. m., los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano detectaron un segundo movimiento telúrico, que también alcanzó una magnitud de 4,2.

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Este nuevo sismo tuvo nuevamente su epicentro en Chaparral, Tolima, y registró una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros.

En el boletín actualizado, el SGC indicó que el evento se localizó a 16 kilómetros de San Antonio, a 17 kilómetros de Chaparral y a 21 kilómetros de Roncesvalles.

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Recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano

Tras la ocurrencia de los dos movimientos telúricos, el Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía que tiene a disposición el formulario digital 'Sismo Sentido'. A través de esta plataforma, los habitantes de diferentes municipios pueden informar qué tan fuerte percibieron el movimiento y describir posibles afectaciones en sus viviendas o infraestructuras.

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La información recopilada contribuye a establecer la intensidad macro sísmica y respalda las labores de evaluación técnica del organismo. Asimismo, se recomienda a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la actividad sísmica.

¿Qué hacer en caso de temblores?

Las autoridades mencionan que durante un temblor, mantén la calma y evita correr o usar ascensores. Agáchate, cúbrete y sujétate bajo un escritorio resistente o junto a una columna estructural. Aléjate de ventanas, espejos y objetos altos que puedan caer. Si estás en la calle, busca un espacio abierto lejos de postes y muros.

Cuando pase el movimiento, evacúa con precaución por las escaleras hacia el punto de encuentro. Revisa posibles fugas de gas, agua o daños eléctricos en tu entorno y corta los suministros si notas algún peligro. Mantente alerta ante posibles réplicas y ten siempre listo tu kit básico de emergencia.

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