¿Por qué no deja de temblar en Chaparral, Tolima? Esto se sabe sobre los sismos

Chaparral, en el departamento del Tolima, vuelve a estar en el radar por su actividad sísmica. Este viernes 13 de noviembre, un nuevo temblor de magnitud 4.2 fue registrado en el municipio a las 3:01 de la tarde, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento volvió a despertar inquietud entre los habitantes de la región y las personas que siguen los reportes sísmicos en Colombia.

Publicidad

Una de las preguntas que más se repite es por qué continúa temblando en esta zona y, especialmente, cuánto tiempo más podrían presentarse estos movimientos.



Puedes leer: ¿Por qué tiembla tanto en Chaparral? La explicación científica y si alerta un sismo fuerte

¿Por qué sigue temblando en Chaparral, Tolima?

Colombia es un país con una importante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. Su territorio está influenciado por la interacción de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, cuyos movimientos generan esfuerzos y deformaciones en la corteza terrestre.

Cuando la energía acumulada en las rocas se libera de manera repentina, se producen los sismos. Estos movimientos pueden tener diferentes magnitudes y profundidades, por lo que no todos se sienten de la misma manera.

Publicidad

En el caso de Chaparral, los registros de nuevos temblores muestran que la actividad sísmica continúa en la zona. No obstante, para determinar si los eventos hacen parte de una misma secuencia sísmica o responden a procesos diferentes, es necesario analizar sus características y la información recopilada por los sistemas de monitoreo.

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de estudiar estos fenómenos y actualizar los reportes cuando se presentan nuevos movimientos.

Publicidad

¿Cuándo dejará de temblar en Chaparral?

Esta es una de las preguntas que más inquietud genera entre quienes han sentido los movimientos sísmicos en Chaparral y otros sectores del Tolima. Sin embargo, no existe una fecha establecida para que la actividad sísmica termine.

Los procesos geológicos que generan los temblores no funcionan con un calendario. Pueden presentarse varios movimientos en periodos relativamente cortos, seguidos de intervalos de tranquilidad, sin que sea posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá el siguiente evento.

Por esta razón, tampoco es posible asegurar que el temblor de magnitud 4.2 registrado este viernes sea el último de la secuencia o que necesariamente vaya a ocurrir otro de mayor intensidad.

La ciencia permite estudiar los patrones de actividad sísmica, identificar zonas con antecedentes de movimientos y analizar los registros disponibles, pero todavía no puede establecer el día y la hora en que ocurrirá un próximo temblor ni cuándo dejará de presentarse actividad en un municipio.

Publicidad

¿Qué significa que el temblor en Chaparral haya sido superficial?

Otro de los datos entregados por el Servicio Geológico Colombiano sobre el movimiento de este viernes fue su clasificación como superficial.

Esta categoría se utiliza para los sismos cuyo punto de origen se encuentra a menos de 30 kilómetros de profundidad. Se trata de una característica importante porque la profundidad influye en la manera como las ondas sísmicas se propagan y pueden sentirse en la superficie.

Publicidad

En términos generales, un movimiento superficial puede percibirse con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro, aunque esto también depende de otros factores, como la magnitud, las condiciones del terreno y las características de las construcciones.

En el reporte actualizado, el SGC estableció que el temblor tuvo una magnitud de 4.2 y ocurrió a las 3:01 p. m. en Chaparral, Tolima.