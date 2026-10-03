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Max Henríquez lanza alerta por fenómeno natural que llega a Colombia: “Una más”

El reconocido meteorólogo utilizó sus redes sociales para advertir sobre una situación que se ha venido presentando recientemente en varias zonas del país.

Retrato del meteorólogo Max Henríquez con un mapa sateltral de fondo, relacionado con la alerta por un fenómeno natural que llega a Colombia.
El experto en clima Max Henríquez lanzó una nueva alerta en el país tras la llegada de un fenómeno natural a territorio colombiano.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Max Henríquez emitió un nuevo aviso preventivo ante el ingreso y desplazamiento de un fenómeno natural sobre el territorio colombiano. De acuerdo con sus análisis sobre las condiciones atmosféricas, el país atraviesa el tránsito de una nueva onda tropical que está alterando el tiempo en diferentes regiones.

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En sus declaraciones, el especialista señaló que se trata de “una más”, haciendo referencia a la continuidad de estos sistemas durante la actual temporada.

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La presencia de esta onda tropical incrementará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de nubosidad y el desarrollo de precipitaciones intermitentes. De igual forma, Henríquez enfatizó que las condiciones actuales responden a la interacción de varios factores meteorológicos.

¿Cuál fue la alerta que puso Max Henríquez sobre la onda tropical?

Henríquez utilizó sus redes sociales para explicar que uno de los sectores del territorio nacional donde se sentirá la influencia de este sistema será la región Caribe. Según su análisis, el avance de la onda tropical ya ha comenzado a favorecer la formación de nubes de tormenta en diferentes puntos.

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"Aunque no es mucha, ella llega con las ondas tropicales que, para fortuna nuestra, pasan cargadas de precipitaciones. Una nueva estará en el país este fin de semana", afirmó el meteorólogo.

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¿Por qué se están presentando las nuevas lluvias?

Según explicó Henríquez, la presencia de un sistema de baja presión en el Pacífico favorecerá la generación de precipitaciones que podrían concentrarse principalmente en el occidente colombiano y la región Andina.

De este modo, la interacción entre la onda tropical ubicada en el norte y la baja presión del Pacífico generará condiciones favorables para la formación de lluvias y tormentas de diferente intensidad.

Mapa de radar meteorológico de satélite mostrando condiciones climáticas en Colombia junto a un retrato del meteorólogo Max Henríquez.
El meteorólogo Max Henríquez advierte sobre el recrudecimiento del clima y la sequía en Colombia durante septiembre.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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"Como tenemos una onda tropical, una más, sobre el país, ya se han formado nubes de tormentas en sectores de la Región Caribe y también está bien conformada la baja presión en el Pacífico, la cual se encargará de producir lluvias en el occidente y la zona andina", agregó.

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¿Qué es una onda tropical y cómo influye en el territorio?

Una onda tropical es una perturbación atmosférica asociada con una zona de baja presión que se desplaza generalmente de este a oeste en las regiones tropicales. A medida que avanza, puede favorecer el ascenso de aire cálido y húmedo, lo que contribuye a la formación de nubosidad y tormentas cuando existen las condiciones adecuadas.

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Sin embargo, la intensidad de las lluvias no es uniforme en todas las zonas por las que pasa, ya que depende de factores como la humedad disponible y la interacción con otros sistemas atmosféricos. En este escenario, la interacción entre la onda tropical y la baja presión del Pacífico favorecería el desarrollo de precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional.

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¿Qué dice el IDEAM sobre las lluvias en el país?

De acuerdo con los reportes emitidos por el IDEAM, en el departamento del Putumayo se mantendrá la presencia de precipitaciones durante los primeros días de octubre.

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Aunque en términos generales se prevén algunos intervalos de tiempo seco en la región Amazónica, la entidad señaló que las lluvias persistirán en sectores de Putumayo y Caquetá. Asimismo, el instituto indicó que el occidente de la Amazonía, zona geográfica en la que se encuentra Putumayo, estará entre los sectores del país que podrían concentrar mayores acumulados de lluvia.

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