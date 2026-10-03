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La Kalle  / Noticias  / Nación  / VIDEO: Asistentes a corralejas en Sabanalarga prendieron fuego a los cuernos de un toro

VIDEO: Asistentes a corralejas en Sabanalarga prendieron fuego a los cuernos de un toro

La situación fue denunciada en redes sociales y compartida por varias figuras políticas, generando reacciones entre los miembros de la comunidad.

Fotografía del video donde se observa a un toro con fuego en los cuernos durante unas corralejas en Sabanalarga, generando rechazo e indignación.
Captura de video que muestra el momento en que asistentes a unas corralejas en Sabanalarga le prenden fuego a los cuernos de un toro
Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

En redes sociales se hizo viral un episodio ocurrido en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, que generó rechazo e indignación tras la divulgación de un video grabado durante una jornada de corralejas. En las imágenes se observa a un toro con los cuernos encendidos mientras se desplaza por el ruedo.

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En la grabación, difundida a través de redes sociales, se ve al animal moviéndose por la arena con fuego en su cornamenta, mientras algunos asistentes intentan huir de él. El hecho fue expuesto públicamente por organizaciones defensoras de los animales y miembros del Congreso de la República.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales a esta situación?

La denuncia fue compartida por la Plataforma por los Animales ALTO, organización que publicó el video en sus canales oficiales y cuestionó lo ocurrido durante la jornada de corralejas. Según lo informado por esta plataforma, un grupo de asistentes habría prendido fuego a la cornamenta del toro mientras el animal era perseguido por varios participantes dentro del ruedo.

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Las imágenes muestran al ejemplar corriendo por el recinto con los cuernos en llamas, lo que llevó a la organización a cuestionar las condiciones en las que se desarrolló la actividad taurina en el Atlántico. El hecho también generó rechazo en redes sociales, donde varios internautas pidieron mayor empatía y respeto hacia los animales.

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A las denuncias de la Plataforma ALTO se sumó el pronunciamiento de la senadora Esmeralda Hernández, quien se ha referido públicamente a asuntos relacionados con la protección de los animales.

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La congresista cuestionó que el animal fuera expuesto al fuego mientras era perseguido en el ruedo y se pronunció sobre la realización de este tipo de actividades en el país.

¿Cuál es el futuro de las corridas de toros en Colombia?

El futuro de las corridas de toros en Colombia está marcado por la Ley 2385 de 2024, conocida como ‘No más Olé’, que estableció la prohibición de las corridas de toros y otras actividades relacionadas con el toreo en el país.

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La Corte Constitucional ratificó la validez de esta legislación mediante la Sentencia C-312 de 2026. La prohibición comenzará a regir el 22 de julio de 2027, por lo que actualmente existe un periodo de transición.

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Durante este periodo, se establecieron restricciones para las actividades taurinas, entre ellas la prohibición de causar la muerte del animal durante el espectáculo y de utilizar elementos como banderillas y puyas. Además, las plazas de toros deberán adaptarse para desarrollar actividades culturales, deportivas y lúdicas, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación.

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