Temblor hoy en Colombia: cuatro sismos se sienten con fuerza este 30 de octubre

El temblor hoy en Colombia es uno de los temas de interés durante este viernes 30 de octubre de 2026, luego de que se reportaran cuatro eventos sísmicos en diferentes regiones del país.

Los movimientos ocurrieron en distintos momentos de la jornada y presentaron características particulares en cuanto a magnitud y profundidad.

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De acuerdo con los boletines sísmicos suministrados, la actividad se distribuyó entre departamentos de las regiones Andina, Pacífica y de la Orinoquía. Uno de los eventos se registró durante la madrugada, mientras que los demás fueron reportados durante las primeras horas de la mañana y al mediodía.



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¿Dónde tembló hoy en Colombia, 30 de octubre?

Los reportes de este viernes incluyen cuatro sismos registrados en Tolima, Meta, Santander y Chocó. Estos son los datos disponibles de cada movimiento, según la información compartida.



Temblor en Chaparral, Tolima, durante la madrugada

El primero de los eventos destacados ocurrió a las 2:27 a. m., en el municipio de Chaparral, Tolima. El sismo tuvo una magnitud de 4.0 y fue clasificado como superficial, con una profundidad inferior a los 30 kilómetros.

La información suministrada señala que se recibieron reportes enviados por la comunidad sobre este movimiento. Sin embargo, los datos disponibles no especifican cuántas personas lo percibieron ni confirman afectaciones en viviendas o infraestructura.

Sismo en Mesetas, Meta, durante la mañana

Horas después, a las 6:33 a. m., se registró otro evento sísmico en Mesetas, Meta. El boletín indicó una magnitud de 2.8 y una profundidad superficial.

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La percepción de un temblor puede variar según la distancia entre el lugar donde se encuentra una persona y el epicentro, así como por la profundidad del movimiento y las características del terreno.

Movimiento sísmico en Zapatoca, Santander

El tercer evento reportado ocurrió a las 8:32 a. m. en Zapatoca, Santander. De acuerdo con el boletín actualizado, el movimiento tuvo una magnitud de 3.2 y una profundidad de 139 kilómetros.

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Este sismo presentó una profundidad mayor que la de los eventos registrados previamente en Tolima y Meta. La profundidad es uno de los factores que los especialistas consideran al analizar las características de un movimiento sísmico y sus posibles efectos en la superficie.

Temblor en El Litoral del San Juan, Chocó

El cuarto reporte corresponde a El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, donde se registró un evento a las 12:23 p. m., hora local.

El boletín actualizado señaló una magnitud de 3.7 y una profundidad de 45 kilómetros. Con este reporte se completan los cuatro eventos sísmicos incluidos en la información disponible para este viernes 30 de octubre.

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¿Qué hacer durante un temblor en Colombia?

Ante un movimiento sísmico, es importante conservar la calma y protegerse de objetos que puedan caer. Si estás en el interior de una edificación, aléjate de ventanas y elementos inestables, busca un lugar seguro y sigue las recomendaciones de las autoridades. Evita utilizar ascensores mientras ocurre el movimiento.

También se recomienda consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones de los boletines, pues la información preliminar de un sismo puede cambiar a medida que avanza el análisis técnico.