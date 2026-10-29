Diferencia entre bótox y ácido hialurónico antes de inyectarte; tienen funciones distintas

La toxina botulínica (conocida popularmente como Bótox) y el ácido hialurónico son dos de los procedimientos estéticos mínimamente invasivos más apetecidos, pero cumplen funciones completamente distintas en el rostro y el cuerpo.

La doctora Karen Quevedo explicó en entrevista para El Klub de La Kalle que la principal función de la toxina botulínica es modular y relajar la musculatura para atenuar o prevenir las arrugas de expresión, aplicándose con frecuencia en el tercio superior del rostro, como la frente y las líneas de la edad.

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Además de sus fines estéticos, el bótox tiene aplicaciones médicas comprobadas para tratar el bruxismo o alteraciones de la articulación temporomandibular (ATM), relajando los músculos macetero y temporal para evitar dolor de cabeza.



También se utiliza para controlar la sudoración excesiva en las manos e incluso en procedimientos masculinos como el "Scrotox" para relajar la piel del escroto.

En cuanto a su presentación, el bótox viene en un frasco en forma de polvo que el médico debe reconstituir con solución salina y mantener refrigerado.

Por su parte, el ácido hialurónico no paraliza músculos, sino que se utiliza para hidratar la piel, proyectar y dar volumen o soporte estructurado en zonas específicas del rostro.

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Se aplica principalmente en labios, pómulos, mentón, frente y en la nariz para realizar rinomodelaciones en casos seleccionados que no requieren cirugía funcional.

Asimismo, el ácido hialurónico se utiliza en dermatología para corregir asimetrías causadas por cicatrices o condiciones como el labio leporino, y en la estética íntima femenina para devolver volumen a los labios vaginales externos durante la menopausia o en pacientes con labios delgados.

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A diferencia del bótox, el ácido hialurónico viene prerrellenado en su propia jeringa individual de 1 cm³. Es un producto completamente reabsorbible por el organismo y sus jeringas nunca se deben compartir entre diferentes pacientes.

¿Cuánto dura el efecto del Bótox y del Ácido Hialurónico y cada cuánto se deben retocar?

La duración de estos productos depende de su composición química y del metabolismo de cada paciente, pero ambos son sustancias temporales y reabsorbibles.

En la entrevista concedida a El Klub de La Kalle, la doctora Karen Quevedo precisó que el Bótox o toxina botulínica tiene un tiempo de duración aproximado de 3 a 5 meses en el organismo.

Debido a esto, los pacientes que desean mantener sus efectos suelen requerir entre dos y tres aplicaciones al año. De hecho, se ha convertido en el procedimiento estético más solicitado por los hombres en la consulta médica.

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Por otro lado, el ácido hialurónico posee un tiempo de permanencia más prolongado, que oscila entre los 8 y 10 meses, pudiendo extenderse cerca de un año según la zona inyectada.

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Es importante destacar que cuando el producto se absorbe, el rostro continúa su proceso natural de envejecimiento.

La doctora Quevedo advirtió que no es recomendable exagerar en la cantidad de ácido hialurónico inyectado en zonas como los labios para intentar prolongar el resultado, ya que esto puede alterar la anatomía facial, perder la naturalidad y formar granulomas o bolas.

Además, si un paciente requiere realizarse retoques de ácido hialurónico (por ejemplo, en la nariz), debe asumir el costo completo de una jeringa nueva, ya que por normas de bioseguridad el producto destapado no se puede guardar ni reutilizar meses después.

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¿Cómo saber si una clínica estética es segura y cómo evitar riesgos?

Para someterte a un procedimiento estético inyectable con tranquilidad, es fundamental verificar que la persona que te atienda sea un médico titulado y especializado.

Durante la transmisión de El Klub de La Kalle, la doctora Karen Quevedo recalcó que los médicos estudian alrededor de 7 años de medicina general más 2 a 3 años de especialización en anatomía, fisiología y reología del producto.

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En contraste, las esteticistas y cosmetólogas cuentan con una formación técnica de aproximadamente un año y, bajo la Resolución 711 de 2001, sus competencias se limitan a limpiezas faciales, masajes relajantes y reductores, teniendo estrictamente prohibido realizar procedimientos inyectables.

La aplicación de inyectables por personal no médico en sitios no autorizados como peluquerías o centros de depilación acarrea complicaciones graves como obstrucción vascular, necrosis del tejido e incluso ceguera por mala aplicación de ácido hialurónico.

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Por esta razón, se lidera en el Senado el Proyecto de Ley 189 para regular estas prácticas y penalizar a personal no autorizado.

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Para confirmar que estás en un lugar seguro y con productos legales, debes seguir estos pasos clave de verificación:

Consulta el registro profesional en RETUS: Puedes ingresar a la plataforma pública RETUS con el número de cédula o registro médico del profesional para verificar que tenga su título oficial habilitado. Desconfía de sitios en redes sociales que se promocionen únicamente como "estética" sin mencionar el nombre del médico responsable.

Puedes ingresar a la plataforma pública RETUS con el número de cédula o registro médico del profesional para verificar que tenga su título oficial habilitado. Desconfía de sitios en redes sociales que se promocionen únicamente como "estética" sin mencionar el nombre del médico responsable. Exige el distintivo de habilitación: El establecimiento debe exhibir en un lugar visible (como la sala de espera) el distintivo oficial de la "estrellita azul", el cual certifica que el consultorio o clínica está habilitado por las autoridades de salud para la aplicación de inyectables.

El establecimiento debe exhibir en un lugar visible (como la sala de espera) el distintivo oficial de la "estrellita azul", el cual certifica que el consultorio o clínica está habilitado por las autoridades de salud para la aplicación de inyectables. Revisa el Registro Invima y el empaque del producto: El médico debe abrir la caja del producto (bótox o ácido hialurónico) en tu presencia, permitiéndote verificar el Registro Invima, la fecha de vencimiento y el número de lote. Tienes pleno derecho como paciente de tomar fotografías o videos a la caja y al sticker del producto.

El médico debe abrir la caja del producto (bótox o ácido hialurónico) en tu presencia, permitiéndote verificar el Registro Invima, la fecha de vencimiento y el número de lote. Tienes pleno derecho como paciente de tomar fotografías o videos a la caja y al sticker del producto. Evalúa los costos reales del mercado: Recuerda que "lo barato sale caro". Una jeringa original de ácido hialurónico de 1 cm³ tiene un precio real que ronda el millón de pesos colombianos, mientras que el bótox de laboratorio certificado supera valores similares. Promociones de bótox a $300.000 o $400.000, o combos de "2x1", son indicadores de alerta sobre productos piratas, alterados o biopolímeros prohibidos.

Recuerda que "lo barato sale caro". Una jeringa original de ácido hialurónico de 1 cm³ tiene un precio real que ronda el millón de pesos colombianos, mientras que el bótox de laboratorio certificado supera valores similares. Promociones de bótox a $300.000 o $400.000, o combos de "2x1", son indicadores de alerta sobre productos piratas, alterados o biopolímeros prohibidos. Ten en cuenta las contraindicaciones médicas: Un médico ético siempre realizará una historia clínica previa. Los procedimientos inyectables están completamente contraindicados durante el embarazo, en pacientes con cáncer activo, enfermedades autoinmunes o raras activas, o en personas con patologías no controladas como falla renal, hepática o VIH descompensado.



Mira la entrevista completa aquí: