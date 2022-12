¡De premio Óscar! La exagerada reacción de ciclista infractor ante reclamo de policía

En video quedó registrado el curioso momento en el que un ciclista en Bucaramanga tuvo una discusión con un policía que terminó en una “actuación digna de premio Óscar”, según varios de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Publicidad

En la grabación se ve al policía hablando con el ciudadano, quien, bastante alterado, le repite en varias oportunidades al uniformado que va a seguir su camino.

“Yo me voy ya, yo me voy, yo me voy”, dijo el ciclista.

Publicidad

Ante la situación, el policía le impidió el paso diciéndole que no podía ir a ningún lado y si tenía que “usar la fuerza”, lo iba a hacer.

Publicidad

“¿Me va a pegar? Pégueme, pégueme, yo me voy”, gritó el ciclista al uniformado, quien puso su mano sobre el hombro del ciudadano ocasionando la exagerada reacción.

El ciclista se lanzó al piso mientras le gritaba al policía que lo había empujado, todo esto sin darse cuenta que alguien grabó el momento en el que se puede ver claramente su exageración.

Publicidad

El video se hizo viral en redes sociales con graciosos comentarios de los usuarios que van desde comparaciones con Neymar hasta peticiones para que le den un premio Óscar.

Publicidad

Este es el video:

Publicidad