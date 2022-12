"El que paga manda": amante de un millonario reveló todo sobre su relación clandestina

Una joven de 19 años concedió una entrevista a la plataforma Badabun de manera anónima para contar su experiencia siendo la amante de un millonario en México.

La joven relató que su "novio", aunque está casado, es dueño de una cadena de supermercados y tiene mucho dinero para darle gusto en lo que ella pida. Sin embargo, ella le ha dejado claro que solo puede estar con ella y con su esposa.

"Él me da dinero ilimitado, tarjeta de crédito, departamento y me tiene super bien cuidada. No me hace falta nada y estoy super satisfecha", dijo la mujer.

También recalca que cuando lo conoció era cajera de un supermercado y no le importó que estuviera casado, pues hizo todo lo posible para él la volteara a ver.

"Yo tengo 19 y él, según Wikipedia, tiene 62. Yo me divierto me gusta disfrutar mi vida, mi juventud y así solo lo veo una vez a la semana. Es el primer millonario con el que estoy. Mi mamá se da a la idea de lo que pasa, pero como él ayuda a la familia no me dicen nada", indicó.

También confesó qué ha sido lo más raro que le ha pedido, si realmente lo ama y qué pasaría si la llega a dejar o si descubre que tiene otra amante.

