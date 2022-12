Espeluznante: hombre grabó como el clóset de su cuarto se cerró solo

Un hombre de México se hizo viral luego de compartir un video con el que evidenció las extrañas cosas que suceden en la casa de sus padres. El sujeto se fue a pasar unos días en el viejo inmueble y pudo grabar cómo se cerró un clóset solo.

De acuerdo con el hombre, se estaba quedando en la habitación que era de él. Sin embargo, sentía tanto miedo en ese lugar porque los muebles se movían y golpean las puertas, que pidió permiso a sus padres para quedarse en su habitación, la cual estaba deshabitada hace dos años.

“Les quería comentar algo, miren hace algunos días me estoy quedando en el cuarto de mis papás. Ese cuarto está deshabitado hace como unos dos años, pero me empecé a quedar así unos días porque otra vez en mi cuarto empezaron a pasar cosas, como la vez pasada, se empezaron a mover los muebles, en las paredes se oía que las golpeaban en las noches, entonces no podía dormir bien y ahorita llevó dos días. Son exactamente como la una y media y me desperté porque otra vez escuche ruidos en este cuarto”, dijo el hombre.

Luego de comentar eso, comenzó a mostrar toda la vivienda, en donde se pueden ver cientos de cosas acumuladas, desde muñecos, libros, ropa, juguetes entre otros elementos.

De hecho, mientras el hombre hace el recorrido se cuestionó porque su madre dejaba encendido algo, si llevaba más de dos años sin vivir ahí. Aunque, todo hasta ahí parecía normal.

Sin embargo, cuando el sujeto está terminando de relatar todo lo que hay en la casa y dice que por fin se va a ir a dormir, de repente se cierra uno de los clósets que al principio mostró que no se podían ni abrir, por lo tanto del miedo decide salir corriendo

Incluso, expresó que iba a abandonar la casa en ese momento para irse a dormir a la calle, pues se sentía más seguro afuera.

“Me voy a quedar en la calle, en el carro, ya no voy a entrar a los cuartos porque la verdad si está bien cabrón. Lo más raro es que solo me pasa a mí, porque toda la familia sigue normal... no me ha comentado nada”, agregó.

Aquí puedes ver el video completo : https://www.facebook.com/watch/?v=347385409933672

Casa paranormal /Foto: Facebook Panic World chiefbala