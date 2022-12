Famosa ‘youtuber’ de maquillaje sorprende a sus fans confesando que es una mujer trans

Una de las ‘Youtubers’ más famosas de maquillaje confesó a sus más de 12 millones de suscriptores que es una mujer transgénero. La joven llamada Nikkie de Jager, conocida en su canal como Nikkie Tutorials, decidió soltar esa verdad que había guardado por más de diez años.

Nikkie se paró frente a su cámara y contó la historia de su transición. Habló del apoyo incondicional de su madre y el soporte que sigue siendo para su vida.

"Por lo que estoy más agradecida es por mi madre. Te amo mamá, porque has estado allí para mí desde el primer día", dice de Jager en el video.

Cuenta también que a la edad de 6 años ella se dio cuenta de que estaba en el cuerpo equivocado por lo que se dejó crecer el cabello y comenzó a identificarse como una niña.

"Algunos niños lo entendieron, y otros niños en mi clase no, lo cual está bien", dice Nikkie, “pero siempre estaré muy agradecida por todos los maestros de esa escuela que me apoyaron en el proceso", agrega.

Como parte de su cambio empezó a tomar hormonas desde los 14 años y usó unos dispositivos que le impedían volverse más alta. Confesó a sus admiradores que hizo su transición completa a los 19 años, tiempo después de que empezó a hacer videos en YouTube.

Al final, dice a sus fans que confiesa su verdad, pero que nada en ella ha cambiado. "Lo último que quiero en mi vida es que no confíen más en mí, que me miren con otros ojos, que me miren de otra manera o que piensen que he cambiado", expresa.

