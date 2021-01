Joven paisa contó la triste experiencia íntima que tuvo con un novio y lo dejó 'mal parado'

Una joven y atractiva paisa se viralizó en redes sociales luego de compartir una bochornosa experiencia que tuvo con su expareja sentimental.

La usuaria que rápidamente se viralizó, se disponía hacer el delicioso con él, cuando de repente decidió bajarle los pantalones y se llevó una gran sorpresa.

En la grabación cuenta que una vez, se fue de la casa al hogar de su novio para hacer el delicioso. No obstante, la calentura la llevó a realizar dicha acción y cuando vio el ‘pajarito’ del hombre, se dio cuenta de que estaba "apagado".

“No lo tenía parado. El vio que yo vi y me dijo: ‘no es tu culpa’, lo que pasa es que hace mucho estuve con una puertorriqueña e hicimos tantas veces el delicioso que ya no me funciona cuando quiero”, manifestó Camila.

La joven compartió el testimonio en dos partes y recibió miles de interacciones en redes.