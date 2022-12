Más de uno quiere hacer sancocho con los "perniles" de Kylie Jenner en bikini

La modelo y empresaria estadounidense Kylie Jenner compartió un par de fotografías en su cuenta de Instagram, en las que aparece con un pequeño y sexy bikini que dejaron poco a la imaginación y sin aliento a más de uno.

La joven, de 23 años, aparece en las fotografías con un bikini de flores, mientras toma el sol en un sofá y deja ver su envidiable y tonificado cuerpo, pero lo que más llamó la atención fue su par de piernotas.

La publicación de la menor de las Kardashian, que alcanzó la fama gracias al reality show de la familia, ‘Keeping Up with the Kardashians’, ya superó los 3 millones de ‘Me gusta’ en la red social y son miles de comentarios los que halagan su belleza y naturalidad.

Estas son las fotografías de la bella joven que hoy dan de qué hablar en Instagram:

