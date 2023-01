Restaurante que 'madrea' a sus clientes se populariza en Colombia; no los bajan de cara de verg$4

Un restaurante en Barranquilla causa furor no solo en redes sociales sino en el propio establecimiento pues sobran los comensales a los que les gusta que los traten mal; la dinámica del lugar es recibir un mal trato.

La Tienda del Muérgano, es el nombre del lugar que empezó a darse a conocer a través de plataformas digitales e incluso mostró algunos abrebocas del servicio ofrecido por los empleados, desde el cocinero hasta los meseros.

Vale la pena mencionar que los insultos son manejados con ironía y los clientes también pueden desahogarse, si así lo prefieren. Por otro lado, la comida, la música y las instalaciones, según los visitantes, es 'diez de diez'.

"Este care verg... es sordo o qué", “me toca atender a estos malpa…”, “¿Qué quiere, hijue…?”, son algunas de las frases de los trabajadores.

Aunque el restaurante ya era conocido en la ciudad, recientemente causó furor en redes sociales luego de que el influencer Andy Jaramillo mostrara cómo era una visita al lugar.

"En este restaurante te tratan mal en Barranquilla. Qué desagradable experiencia vivimos en @latiendadelmuergano y espero que todos ustedes vayan a vivirla. Disfrútenlo, rían demasiado y vayan con la mejor actitud", fue la descripción del video que ya cuenta con más de 100 mil reproducciones en Instagram.

La misma publicación fue aprovechada por usuarios que no tardaron en reaccionar al inusual servicio al cliente; varios de ellos mostraron su disgusto, mientras que otros, según afirmaron, "mueren" por ir a conocer el lugar. Otros hasta lo ven como el trabajo ideal.

"No soy ni de la generación de cristal ni de mayores de 50 años, pero dar mi Plata para que me traten mal", "no soy ni de la generación de cristal ni de mayores de 50 años, pero dar mi Plata para que me traten mal", "¿pagar para que me traten mal?", "no le veo la gracia a eso, en alguna parte ví que hay un negocio así que te tratan mal", "yo si iría, mucha generación de cristal por acá", son algunos de los comentarios del video.

