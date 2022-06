Dicen que las tres de la mañana, es la hora en el que se abren los portales para que seres del más allá se manifiesten en este mundo terrenal. De hecho son muchas las personas que afirman que a esta hora han vivido experiencias paranormales que los han marcado de por vida.

A esa lista de historias se suma la de un grupo de amigos que se encontraban reunidos en un apartamento, ubicado en una ciudad de de Argentina, donde justo a esa hora ocurrió un hecho terrorífico que dejó a todos los presentes en el lugar fríos y con la piel de gallina.

Se trata de la aparición de lo que muchos creen que es una bruja. Sí, esos seres que por lo general suelen ser mujeres y que según muchos mitos y leyendas vuelan en una escoba vestidas de negro, usando un gran sombrero.

En video quedó registrado el momento exacto en el que este ser aparece sobrevolando en una esquina del recinto; si bien, en el clip no se logra observar su rostro, no obstante varias personas aseguran que lo que vieron no se pudo haber tratado de otra cosa diferente a una bruja.

De acuerdo a la declaraciones de algunas personas, en el apartamento se sentían ruidos extraños y como si algo estuviese volando sin embargo, no le prestaron mucha atención hasta que ante sus ojos apareció este ser que los llenó de pánico.

Cabe resaltar que algo que generó mucha curiosidad en medio de tremendo susto, es que el número de apartamento en el que sucedió el espeluznante hecho es el 71; Por lo que muchos determinaron que se trataba de 'la bruja del 71', haciendo referencia al personaje de la serie mexicana creada por el legendario comediante Roberto Gómez Bolaños.