"Sin las redes no son nada": usuarios le recordaron a La Liendra la importancia de estudiar

La Liendra informó a través de un IGTV en un usuario alterno de Instagram que en las últimas horas su cuenta oficial fue cerrada. Miles de seguidores se pronunciaron al respecto, algunos mostrando su apoyo al influencer y otros, recordándole la importancia de tener estudio como alternativa, ya que hace unos meses afirmó que él no necesitaba ser un profesional académico para ser alguien en la vida.

"Lastimosamente vengó a decirles que me cerraron la cuenta de Instagram. Si ustedes van ya mismo a buscar 'La Liendra' y actualizan, ven que no salgo, no tengo una explicación lógica ni nada" expresó en el video compartido.

La Liendra junto con su equipo de trabajo, intentan recuperar con mucha fe la cuenta. Asimismo sus millones de seguidores, sus imágenes y videos los cuales desaparecieron. "Estamos moviendo contactos, cielo y tierra para recuperarla. Ustedes saben que para mí no es una red social; para mí, Instagram es mi vida", agregó.

Mauricio Gómez indicó que el contenido que genera para su red social no es por dinero, sino por amor, y mientras logra resolver su situación, pasará tiempo con su familia, así lo hizo saber en su IGTV.

También cabe recordar que La Liendra se tatuó en su nuca un código QR que al escanearlo, se convertía en un acceso directo a su cuenta de Instagram ya cerrada. Varios artistas expresaron su apoyo entre ellos Mike Bahía , Andy Rivera , La Segura ...