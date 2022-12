Video: Pamela Anderson LLORA la muerte de Hugh Hefner

Pamela Anderson compartió en su cuenta de Instagram un extraño video para despedirse de su querido amigo.



Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, murió el miércoles a los 91 años de edad, según anunció la revista.



Hefner murió de causas naturales en su hogar de Beverly Hills, la famosa Mansión Playboy donde celebró legendarias fiestas, de acuerdo a un comunicado de Playboy Enterprises.



"La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de otro", rezaba una cita de Hefner publicada en la cuenta de Twitter.





“Tengo tantos pensamientos, no tengo cerebro ahora para editar. Soy lo que soy por usted. Me enseñó todo acerca de la libertad y el respeto. Fuera de mi familia, era la persona más importante de mi vida. Me diste la vida, la gente me decía todo el tiempo que yo era su favorita”, escribió la modelo.

“La última vez que lo vi, utilizabas un andador. No querías que lo viera. No podías escuchar. Tenía un pedazo de papel en el bolsillo que me mostró: tenía mi nombre Pamela con un corazón”, concluyó en su mensaje de Instagram.