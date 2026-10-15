¿Qué pasará con tu celular ahora que Movistar se convierte en Tigo en Colombia?

El mercado de las telecomunicaciones vive una transformación histórica. La multinacional Millicom, propietaria de Tigo, completó la adquisición total de las operaciones de Movistar en Colombia.

Esta integración marca el fin comercial de la marca de origen español en territorio nacional y da paso a un único operador consolidado bajo el nombre de Tigo. A continuación, resolvemos las dudas más frecuentes de los usuarios sobre esta transición masiva.

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¿Qué pasará con mi plan, tarifas y número de celular?

Para la tranquilidad de los más de 20 millones de clientes que manejaba la marca saliente, el cambio inicial es estrictamente de identidad visual. Tigo confirmó que no perderás tu número de celular ni tendrás que realizar molestos trámites de portabilidad.



Las condiciones contractuales se mantienen intactas. Esto significa que las tarifas contratadas, los gigas de navegación y los beneficios vigentes no sufrirán modificaciones ni aumentos debido a la fusión.



De igual forma, los servicios fijos del hogar como internet por fibra óptica y televisión seguirán operando con normalidad con los mismos decodificadores y módems instalados.

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¿Es necesario cambiar la tarjeta SIM?

Una de las preguntas más repetidas en los buscadores es si se debe acudir a un centro de experiencia a reemplazar el chip. La respuesta oficial es no, no debes cambiar tu tarjeta SIM. Tu tarjeta actual seguirá conectándose a las antenas de manera automática.

El único cambio perceptible será estético: la red móvil en la parte superior de la pantalla de tu celular se actualizará de forma progresiva mostrando la palabra Tigo.

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¿Cómo y dónde se debe pagar la factura ahora?

La transición de la facturación ya comenzó. El diseño del recibo mensual empezó a reflejar el logo de Tigo, pero llegará desde las direcciones electrónicas habituales para evitar fraudes digitales.

Si utilizas canales digitales, las plataformas anteriores te redireccionarán automáticamente. La nueva pasarela oficial de pagos en línea es mi.tigo.com.co. Además, si tienes inscrito el servicio de débito automático, este seguirá funcionando sin interrupciones con tu entidad bancaria.

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La aplicación móvil corporativa continuará activa exclusivamente para los antiguos usuarios durante la migración de sistemas.

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¿A partir de cuándo desaparece Movistar y entra en vigencia Tigo?

La transición comercial comenzó oficialmente este 15 de octubre de 2026 con el lanzamiento de la campaña unificada "Movistar ahora es Tigo".

El proceso de absorción de la marca se ejecutará de forma gradual y se prevé que finalice por completo durante noviembre de 2026. A partir de ese mes, el nombre de red que aparece en la esquina superior de las pantallas de los teléfonos móviles cambiará de forma automática a Tigo sin que debas intervenir el equipo.

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El impacto en la cobertura y la red 5G en Colombia

La unión de ambas compañías no solo busca simplificar marcas, sino plantar cara al operador dominante del país. Con una mega inversión anunciada de 8,5 billones de pesos para los próximos cuatro años, el objetivo es acelerar el despliegue de infraestructura digital.

Gracias a la unificación de redes, la cobertura de alta velocidad se ampliará notablemente. Se proyecta la instalación de más de 1.100 nuevos sitios para llevar la tecnología 5G de 128 a 324 municipios de Colombia.

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Esto garantizará mayor velocidad de descarga, mejor estabilidad en zonas rurales y una optimización sustancial en la calidad de las llamadas de voz para más de 35 millones de usuarios unificados en todo el territorio nacional.